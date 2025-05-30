30 мая 2025

В Челябинске при столкновении с иномаркой погиб мотоциклист. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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От полученных травм мотоциклист скончался
От полученных травм мотоциклист скончался Фото:

В Челябинске на улице Братьев Кашириных вечером 31 мая произошло смертельное ДТП. После столкновения с автомобилем Hyundai погиб мотоциклист. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Авария случилась в 19:47 возле дома №47 на улице Братьев Кашириных. Столкнулись автомобиль Hyundai Grand Starex, которым управлял мужчина 1962 года рождения, и мотоцикл Honda под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм», — уточнили в ведомстве.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Как сообщало URA.RU ранее, под Миассом водитель мотоцикла Yamaha погиб при столкновении с автомобилем Nissan. Смертельное ДТП произошло утром 17 мая на 8-м километре автодороги Черновское—Устиново—Граница Башкортостана.

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В Челябинске на улице Братьев Кашириных вечером 31 мая произошло смертельное ДТП. После столкновения с автомобилем Hyundai погиб мотоциклист. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции. «Авария случилась в 19:47 возле дома №47 на улице Братьев Кашириных. Столкнулись автомобиль Hyundai Grand Starex, которым управлял мужчина 1962 года рождения, и мотоцикл Honda под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм», — уточнили в ведомстве. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Как сообщало URA.RU ранее, под Миассом водитель мотоцикла Yamaha погиб при столкновении с автомобилем Nissan. Смертельное ДТП произошло утром 17 мая на 8-м километре автодороги Черновское—Устиново—Граница Башкортостана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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