В Челябинске на улице Братьев Кашириных вечером 31 мая произошло смертельное ДТП. После столкновения с автомобилем Hyundai погиб мотоциклист. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Авария случилась в 19:47 возле дома №47 на улице Братьев Кашириных. Столкнулись автомобиль Hyundai Grand Starex, которым управлял мужчина 1962 года рождения, и мотоцикл Honda под управлением 25-летнего водителя. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте от полученных травм», — уточнили в ведомстве.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как сообщало URA.RU ранее, под Миассом водитель мотоцикла Yamaha погиб при столкновении с автомобилем Nissan. Смертельное ДТП произошло утром 17 мая на 8-м километре автодороги Черновское—Устиново—Граница Башкортостана.
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