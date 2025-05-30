30 мая 2025

«Урал» не смог выйти в РПЛ, проиграв в Чечне при спорном судействе

«Ахмат» победил «Урал» в Грозном и остается в Премьер-лиге
© Служба новостей «URA.RU»
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Футбольный матч ФК Урал - ФК Ахмат. Екатеринбург
«Урал» провалил второй тайм матча Фото:

ФК «Урал» (Екатеринбург) на выезде проиграл грозненскому «Ахмату» и не смог выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Все решил гол в концовке.

В первом стыковом матче «Урал» выиграл 2:1. Выездная игра началась для «шмелей» неплохо — уже на 12 минуте Тимур Аюпов открыл счет, правда, гол отменили после просмотра судьей видеоповтора. Решение спорное: Андрей Егорычев, оказавшийся в офсайде, не участвовал в эпизоде. На 51-й с пенальти минуте отличился нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе.

На протяжении следующих 40 минут «Ахмат» атаковал, «Уралу» удавались лишь короткие вылазки на чужую половину поля. Все шло к дополнительному времени, но полузащитнику «Ахмата» Даниилу Зорину на 93-й минуте удался точный удар из-за штрафной.

«Урал» таким образом, остается в Первой лиге, провалив сезон. А «Ахмат» удержал место в РПЛ.

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ФК «Урал» (Екатеринбург) на выезде проиграл грозненскому «Ахмату» и не смог выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Все решил гол в концовке. В первом стыковом матче «Урал» выиграл 2:1. Выездная игра началась для «шмелей» неплохо — уже на 12 минуте Тимур Аюпов открыл счет, правда, гол отменили после просмотра судьей видеоповтора. Решение спорное: Андрей Егорычев, оказавшийся в офсайде, не участвовал в эпизоде. На 51-й с пенальти минуте отличился нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе. На протяжении следующих 40 минут «Ахмат» атаковал, «Уралу» удавались лишь короткие вылазки на чужую половину поля. Все шло к дополнительному времени, но полузащитнику «Ахмата» Даниилу Зорину на 93-й минуте удался точный удар из-за штрафной. «Урал» таким образом, остается в Первой лиге, провалив сезон. А «Ахмат» удержал место в РПЛ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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