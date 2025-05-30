«Урал» не смог выйти в РПЛ, проиграв в Чечне при спорном судействе

«Ахмат» победил «Урал» в Грозном и остается в Премьер-лиге

31 мая 2025 в 23:40 Размер текста - 17 +

«Урал» провалил второй тайм матча Фото: Размик Закарян © URA.RU ФК «Урал» (Екатеринбург) на выезде проиграл грозненскому «Ахмату» и не смог выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Все решил гол в концовке. В первом стыковом матче «Урал» выиграл 2:1. Выездная игра началась для «шмелей» неплохо — уже на 12 минуте Тимур Аюпов открыл счет, правда, гол отменили после просмотра судьей видеоповтора. Решение спорное: Андрей Егорычев, оказавшийся в офсайде, не участвовал в эпизоде. На 51-й с пенальти минуте отличился нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе. На протяжении следующих 40 минут «Ахмат» атаковал, «Уралу» удавались лишь короткие вылазки на чужую половину поля. Все шло к дополнительному времени, но полузащитнику «Ахмата» Даниилу Зорину на 93-й минуте удался точный удар из-за штрафной. «Урал» таким образом, остается в Первой лиге, провалив сезон. А «Ахмат» удержал место в РПЛ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФК «Урал» (Екатеринбург) на выезде проиграл грозненскому «Ахмату» и не смог выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Все решил гол в концовке. В первом стыковом матче «Урал» выиграл 2:1. Выездная игра началась для «шмелей» неплохо — уже на 12 минуте Тимур Аюпов открыл счет, правда, гол отменили после просмотра судьей видеоповтора. Решение спорное: Андрей Егорычев, оказавшийся в офсайде, не участвовал в эпизоде. На 51-й с пенальти минуте отличился нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе. На протяжении следующих 40 минут «Ахмат» атаковал, «Уралу» удавались лишь короткие вылазки на чужую половину поля. Все шло к дополнительному времени, но полузащитнику «Ахмата» Даниилу Зорину на 93-й минуте удался точный удар из-за штрафной. «Урал» таким образом, остается в Первой лиге, провалив сезон. А «Ахмат» удержал место в РПЛ.