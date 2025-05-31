«Работают индусы, пожарная безопасность на нуле»: экс-сотрудница горящего завода рассказала о бывшей работе

Бывшая сотрудница горящего в Подмосковье предприятия: там всегда был беспорядок
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Подмосковье полыхает склад резиновой обуви (архивное фото)
В Подмосковье полыхает склад резиновой обуви (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Москве полыхает завод, производящий резиновую обувь

В Подмосковье на производственном предприятии, занимающемся изготовлением обуви, произошел серьезный пожар. Бывшая сотрудница предприятия Ирина поделилась с URA.RU своими предположениями относительно возможных причин ЧП. По ее словам, предприятие работало около 20 лет и всегда страдало от недостаточного контроля за соблюдением правил пожарной безопасности.

«Я думаю это [пожар] спровоцировала халатность. Потому что там всегда был беспорядок, за этим не следили, горы мусора. Не контролировали как следует. Я думаю, пожарная безопасность там была на нуле», — рассказала Ирина корреспонденту URA.RU. Она также упомянула, что на предприятии работали иностранные граждане, в том числе из Индии.

На данный момент на месте ЧП работают сотрудники пожарной службы и спасательные бригады. Информации о пострадавших не поступало. 

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В Подмосковье на производственном предприятии, занимающемся изготовлением обуви, произошел серьезный пожар. Бывшая сотрудница предприятия Ирина поделилась с URA.RU своими предположениями относительно возможных причин ЧП. По ее словам, предприятие работало около 20 лет и всегда страдало от недостаточного контроля за соблюдением правил пожарной безопасности. «Я думаю это [пожар] спровоцировала халатность. Потому что там всегда был беспорядок, за этим не следили, горы мусора. Не контролировали как следует. Я думаю, пожарная безопасность там была на нуле», — рассказала Ирина корреспонденту URA.RU. Она также упомянула, что на предприятии работали иностранные граждане, в том числе из Индии. На данный момент на месте ЧП работают сотрудники пожарной службы и спасательные бригады. Информации о пострадавших не поступало. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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