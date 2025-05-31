Прокуратура взяла на контроль пожар в Подмосковье

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Прокуратура расследует причины пожара
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В Москве полыхает завод, производящий резиновую обувь

Красногорская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств крупного пожара на предприятии по производству резиновой обуви в поселке Новый. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Красногорская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара... Поступило сообщение о возгорании склада на предприятии по производству резиновой обуви... В настоящее время площадь пожара составляет около 4 тысяч квадратных метров, проводится тушение силами пожарных подразделений», — уточнили в прокуратуре, сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электросети в одном из цехов. В ведомстве подчеркнули, что после полной ликвидации возгорания прокуратура проконтролирует ход проверки и установление всех обстоятельств случившегося. Окончательные выводы о причинах пожара будут сделаны после осмотра места происшествия и проведения пожарно-технической экспертизы.

Данных о пострадавших и ущербе на данный момент не поступало. На месте продолжают работать экстренные службы.

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Красногорская городская прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств крупного пожара на предприятии по производству резиновой обуви в поселке Новый. Об этом 31 мая сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. «Красногорская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств пожара... Поступило сообщение о возгорании склада на предприятии по производству резиновой обуви... В настоящее время площадь пожара составляет около 4 тысяч квадратных метров, проводится тушение силами пожарных подразделений», — уточнили в прокуратуре, сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, причиной происшествия мог стать аварийный режим работы электросети в одном из цехов. В ведомстве подчеркнули, что после полной ликвидации возгорания прокуратура проконтролирует ход проверки и установление всех обстоятельств случившегося. Окончательные выводы о причинах пожара будут сделаны после осмотра места происшествия и проведения пожарно-технической экспертизы. Данных о пострадавших и ущербе на данный момент не поступало. На месте продолжают работать экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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