Богомаз: в Брянской области обрушился мост

В Выгоничском районе Брянской области обрушился мост, есть пострадавшие. Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз.
«В Выгоничском районе произошло обрушение моста», — написал Богомаз в своем telegram-канале. На одном из отрезков федеральной трассы А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей и пассажирского поезда.
Сообщается о наличии пострадавших. На месте инцидента работают оперативные службы и представители местных властей. Принимаются все меры для оказания необходимой помощи.
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