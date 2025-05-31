31 мая 2025

Богомаз: в Брянской области мост обрушился на поезд, есть пострадавшие

Богомаз: в Брянской области обрушился мост
© Служба новостей «URA.RU»
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Богомаз сообщил об обрушении
Богомаз сообщил об обрушении Фото:

В Выгоничском районе Брянской области обрушился мост, есть пострадавшие. Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз.

«В Выгоничском районе произошло обрушение моста», — написал Богомаз в своем telegram-канале. На одном из отрезков федеральной трассы А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей и пассажирского поезда.

Сообщается о наличии пострадавших. На месте инцидента работают оперативные службы и представители местных властей. Принимаются все меры для оказания необходимой помощи.

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В Выгоничском районе Брянской области обрушился мост, есть пострадавшие. Об этом сообщает губернатор Александр Богомаз. «В Выгоничском районе произошло обрушение моста», — написал Богомаз в своем telegram-канале. На одном из отрезков федеральной трассы А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей и пассажирского поезда. Сообщается о наличии пострадавших. На месте инцидента работают оперативные службы и представители местных властей. Принимаются все меры для оказания необходимой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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