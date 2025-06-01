По поводу катастрофы с поездом в Брянской области начали проверку

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На месте трагедии работает брянский транспортный прокурор Константин Толмачев
На месте трагедии работает брянский транспортный прокурор Константин Толмачев Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

После обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в Брянской области», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что инцидент привел к повреждению состава, следовавшего по маршруту Климово — Москва.

Сейчас на месте происшествия работает брянский транспортный прокурор Константин Толмачев. Специалисты контролируют ситуацию с соблюдением прав пассажиров железнодорожного транспорта.

Мост с автомобилями обрушился в Брянской области в ночь на 1 июня. По предварительным данным, после в него врезался поезд. На данный момент известно минимум о 44 пострадавших, есть погибшие. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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После обрушения моста на пассажирский поезд в Брянской области Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту повреждения железнодорожной инфраструктуры в результате обрушения путепровода в Брянской области», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что инцидент привел к повреждению состава, следовавшего по маршруту Климово — Москва. Сейчас на месте происшествия работает брянский транспортный прокурор Константин Толмачев. Специалисты контролируют ситуацию с соблюдением прав пассажиров железнодорожного транспорта. Мост с автомобилями обрушился в Брянской области в ночь на 1 июня. По предварительным данным, после в него врезался поезд. На данный момент известно минимум о 44 пострадавших, есть погибшие. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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