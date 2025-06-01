Катастрофа с поездом в Брянской области случилась после обрушения на него моста

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Трагедия с поездом произошла после обрушения на него конструкций автомобильного моста
Трагедия с поездом произошла после обрушения на него конструкций автомобильного моста Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился на пассажирских поезд в Брянской области

Чрезвычайное происшествие с поездом в Брянской области произошло после обрушения на него конструкций автомобильного моста, когда он проходил под ним. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут поступило сообщение о том, что на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Ранее Московская железная дорога сообщала, что причиной схода локомотива и вагонов поезда №86 на перегоне Пильшино — Выгоничи стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. В результате обрушения автомобильного моста, под которым в этот момент проходил пассажирский поезд «Климов — Москва», пострадали 44 пассажира.

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Чрезвычайное происшествие с поездом в Брянской области произошло после обрушения на него конструкций автомобильного моста, когда он проходил под ним. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. «31 мая 2025 года в 22 часа 50 минут поступило сообщение о том, что на перегоне Выгоничи — Пильшино в Брянской области произошло обрушение конструкции автомобильного моста, обломки которого упали на проходивший под ним пассажирский поезд», — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на ведомство. Ранее Московская железная дорога сообщала, что причиной схода локомотива и вагонов поезда №86 на перегоне Пильшино — Выгоничи стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. В результате обрушения автомобильного моста, под которым в этот момент проходил пассажирский поезд «Климов — Москва», пострадали 44 пассажира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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