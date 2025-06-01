МЧС бросило основные силы на поиск людей среди обломков поезда под Брянском

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На место прибывает инженерная техника для ликвидации последствий ЧП
На место прибывает инженерная техника для ликвидации последствий ЧП Фото:

Основные силы МЧС России сосредоточены на поиске и спасении людей после обрушения моста в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. 

«Аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области продолжаются. Сотрудники МЧС России разбирают поврежденные фрагменты вагонов пассажирского поезда. Основные усилия направлены на поиск и скорейшее деблокирование людей», — говорится в сообщении. Кроме того, в зоне проведения работ сосредотачивается инженерная техника и краны, которые помогут в скорейшей ликвидации последствий аварии.

Мост с автомобилями обрушился в Брянской области этой ночью. По предварительным данным, в него врезался поезд. На данный момент известно минимум о 44 пострадавших, есть погибшие. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Основные силы МЧС России сосредоточены на поиске и спасении людей после обрушения моста в Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.  «Аварийно-спасательные работы на месте обрушения автомобильного моста в Брянской области продолжаются. Сотрудники МЧС России разбирают поврежденные фрагменты вагонов пассажирского поезда. Основные усилия направлены на поиск и скорейшее деблокирование людей», — говорится в сообщении. Кроме того, в зоне проведения работ сосредотачивается инженерная техника и краны, которые помогут в скорейшей ликвидации последствий аварии. Мост с автомобилями обрушился в Брянской области этой ночью. По предварительным данным, в него врезался поезд. На данный момент известно минимум о 44 пострадавших, есть погибшие. Подробнее о происшествии — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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