31 мая 2025

МЖД: поезд сошел с рельс в Брянской области из-за незаконного вмешательства

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Поезд сошел с рельс из-за незаконного вмешательства
Поезд сошел с рельс из-за незаконного вмешательства Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Причиной схода локомотива и вагонов в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД).

«Сегодня в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов — Москва», — уточнили в официальном telegram-канале МЖД. Причиной схода поезда с рельс стало незаконное вмешательство в деятельность, передает агентство РИА Новости. Отмечается, что ситуация не повлияла на движение поездов по другим направлениям.

Ранее стало известно, что в Выгоничском районе Брянской области обрушился мост, на котором находились автомобили. В момент происшествия по железнодорожным путям под мостом следовал пассажирский поезд «Климов — Москва». Поезд врезался в уже обвалившуюся часть конструкции. По предварительным данным, в результате трагедии погибли как минимум четыре человека — все они были пассажирами поезда. Также сообщается о 44 пострадавших.

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Причиной схода локомотива и вагонов в Брянской области стало незаконное вмешательство в деятельность транспорта. Об этом сообщила Московская железная дорога (МЖД). «Сегодня в 22:44 на однопутном перегоне Пильшино — Выгоничи в Брянской области произошел сход локомотива и вагонов пассажирского поезда №86 сообщением Климов — Москва», — уточнили в официальном telegram-канале МЖД. Причиной схода поезда с рельс стало незаконное вмешательство в деятельность, передает агентство РИА Новости. Отмечается, что ситуация не повлияла на движение поездов по другим направлениям. Ранее стало известно, что в Выгоничском районе Брянской области обрушился мост, на котором находились автомобили. В момент происшествия по железнодорожным путям под мостом следовал пассажирский поезд «Климов — Москва». Поезд врезался в уже обвалившуюся часть конструкции. По предварительным данным, в результате трагедии погибли как минимум четыре человека — все они были пассажирами поезда. Также сообщается о 44 пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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