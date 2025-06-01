Телефон горячей линии открыли в связи с крушением поезда в Брянской области

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Горячую линию открыли для помощи пострадавшим и их родственникам
Горячую линию открыли для помощи пострадавшим и их родственникам Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В связи со сходом поезда, следовавшего по маршруту Климово—Москва в Выгоничском районе, для предоставления психологической и информационной поддержки организована работа горячей линии. Об этом сообщает МЧС Брянской области.

«В связи со схождением поезда, следующего по маршруту Климово-Москва, работает горячая линия!» — передает МЧС в официальном telegram-канале. Получить необходимую помощь можно, обратившись по телефону службы экстренной помощи — 112.

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, который упал на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате инцидента погибли не менее семи человек, еще несколько десятков получили ранения. Следственные органы рассматривают различные версии происшествия, в том числе возможность диверсии. Подробности — в материале URA.RU.

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В связи со сходом поезда, следовавшего по маршруту Климово—Москва в Выгоничском районе, для предоставления психологической и информационной поддержки организована работа горячей линии. Об этом сообщает МЧС Брянской области. «В связи со схождением поезда, следующего по маршруту Климово-Москва, работает горячая линия!» — передает МЧС в официальном telegram-канале. Получить необходимую помощь можно, обратившись по телефону службы экстренной помощи — 112. В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области произошло обрушение автомобильного моста, который упал на пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климов — Москва. В результате инцидента погибли не менее семи человек, еще несколько десятков получили ранения. Следственные органы рассматривают различные версии происшествия, в том числе возможность диверсии. Подробности — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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