31 мая 2025
30 мая 2025

В ХМАО врачи спасли ребенка с крайне редким пороком сердца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Порок был обнаружен у малыша на вторые сутки после рождения
Порок был обнаружен у малыша на вторые сутки после рождения Фото:

В поселке Междуреченском (ХМАО) на свет появился мальчик с очень редкой патологией — трехпредсердное сердце. Глава депздрава округа Роман Паськов сообщил, что такой диагноз встречается лишь в 1% случаев среди всех врожденных пороков. Медики окружного кардиоцентра выполнили малышу сложную операцию и спасли от осложнений.

Врачи успешно выполнили коррекцию порока сердца у малыша
Врачи успешно выполнили коррекцию порока сердца у малыша
Фото:

«Трехмесячный Ярослав из Междуреченского — настоящий маленький герой. На вторые сутки жизни УЗИ выявило крайне редкий врожденный порок — трехпредсердное сердце. По статистике данная патология занимает менее 1% из числа всех врожденных пороков. Без хирургического вмешательства это могло привести к тяжелым осложнениям — в условиях искусственного кровообращения была успешно выполнена хирургическая коррекция порока», — поделился историей пациента Паськов в своем telegram-канале.

Уже сейчас мальчик идет на поправку. В канун Дня защиты детей он вернулся с мамой домой.

Ранее в окружном кардиоцентре Сургута уже проводились сложные операции пациентам с редкими врожденными патологиями сердца, включая жителей других регионов. Так, в прошлом году жителю Макеевки Геннадию Кирилловичу успешно заменили аортальный клапан и устранили аритмию.

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В поселке Междуреченском (ХМАО) на свет появился мальчик с очень редкой патологией — трехпредсердное сердце. Глава депздрава округа Роман Паськов сообщил, что такой диагноз встречается лишь в 1% случаев среди всех врожденных пороков. Медики окружного кардиоцентра выполнили малышу сложную операцию и спасли от осложнений. «Трехмесячный Ярослав из Междуреченского — настоящий маленький герой. На вторые сутки жизни УЗИ выявило крайне редкий врожденный порок — трехпредсердное сердце. По статистике данная патология занимает менее 1% из числа всех врожденных пороков. Без хирургического вмешательства это могло привести к тяжелым осложнениям — в условиях искусственного кровообращения была успешно выполнена хирургическая коррекция порока», — поделился историей пациента Паськов в своем telegram-канале. Уже сейчас мальчик идет на поправку. В канун Дня защиты детей он вернулся с мамой домой. Ранее в окружном кардиоцентре Сургута уже проводились сложные операции пациентам с редкими врожденными патологиями сердца, включая жителей других регионов. Так, в прошлом году жителю Макеевки Геннадию Кирилловичу успешно заменили аортальный клапан и устранили аритмию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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