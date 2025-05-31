В поселке Междуреченском (ХМАО) на свет появился мальчик с очень редкой патологией — трехпредсердное сердце. Глава депздрава округа Роман Паськов сообщил, что такой диагноз встречается лишь в 1% случаев среди всех врожденных пороков. Медики окружного кардиоцентра выполнили малышу сложную операцию и спасли от осложнений.
«Трехмесячный Ярослав из Междуреченского — настоящий маленький герой. На вторые сутки жизни УЗИ выявило крайне редкий врожденный порок — трехпредсердное сердце. По статистике данная патология занимает менее 1% из числа всех врожденных пороков. Без хирургического вмешательства это могло привести к тяжелым осложнениям — в условиях искусственного кровообращения была успешно выполнена хирургическая коррекция порока», — поделился историей пациента Паськов в своем telegram-канале.
Уже сейчас мальчик идет на поправку. В канун Дня защиты детей он вернулся с мамой домой.
Ранее в окружном кардиоцентре Сургута уже проводились сложные операции пациентам с редкими врожденными патологиями сердца, включая жителей других регионов. Так, в прошлом году жителю Макеевки Геннадию Кирилловичу успешно заменили аортальный клапан и устранили аритмию.
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