Под окнами многоквартирного дома в Екатеринбурге обнаружили труп

Труп мужчины обнаружили утром 1 июня (архивное фото)
В Железнодорожном районе Екатеринбурга по адресу улица Пехотинцев, 18 обнаружили труп мужчины. На место инцидента вызвали скорую помощь. Информацию об этом сообщили очевидцы.
«Труп мужчины обнаружен сегодня утром на крыльце дома по адресу Пехотинцев, 18. Очевидцы вызвали скорую, но, по их словам, мужчина не дышит уже», — передает слова подписчика telegram-канал «Безумный Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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