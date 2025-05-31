31 мая 2025

Под окнами многоквартирного дома в Екатеринбурге обнаружили труп

В Екатеринбурге по адресу Пехотинцев, 18 нашли труп мужчины
© Служба новостей «URA.RU»
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Труп мужчины обнаружили утром 1 июня (архивное фото)
Труп мужчины обнаружили утром 1 июня (архивное фото) Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга по адресу улица Пехотинцев, 18 обнаружили труп мужчины. На место инцидента вызвали скорую помощь. Информацию об этом сообщили очевидцы.

«Труп мужчины обнаружен сегодня утром на крыльце дома по адресу Пехотинцев, 18. Очевидцы вызвали скорую, но, по их словам, мужчина не дышит уже», — передает слова подписчика telegram-канал «Безумный Екатеринбург». 

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга по адресу улица Пехотинцев, 18 обнаружили труп мужчины. На место инцидента вызвали скорую помощь. Информацию об этом сообщили очевидцы. «Труп мужчины обнаружен сегодня утром на крыльце дома по адресу Пехотинцев, 18. Очевидцы вызвали скорую, но, по их словам, мужчина не дышит уже», — передает слова подписчика telegram-канал «Безумный Екатеринбург».  Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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