31 мая 2025

Паслер предложил помощь брянскому губернатору после трагедии

Свердловская область готова помочь Брянской, где обрушился мост
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате трагедии пострадали 66 человек (архивное фото)
В результате трагедии пострадали 66 человек (архивное фото) Фото:

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер выразил соболезнования и предложил помощь главе Брянской области Александру Богомазу и жителям региона из-за трагедии, произошедшей на железной дороге в Выгоничском районе. Сообщение появилось в личном telegram-канале Паслера. 

«Разделяю горечь утраты и боль с семьями погибших и всеми, кто пострадал в этой страшной трагедии. Мы глубоко потрясены случившимся и скорбим вместе с вами. Свердловская область готова оказать необходимую помощь региону, принять участие в судьбе пострадавших и их семей», — говорится в сообщении Паслера.

Соболезнования также выразил полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. «Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Подрыв и обрушение моста произошли специально перед пассажирским поездом. Такое сделать могли только нелюди!» — написал он в своем telegram-канале. 

Трагедия произошла в ночь на 1 июня. Поезд врезался в обвалившийся мост, на котором находились автомобили. На данный момент известно о семи погибших и 66 пострадавших. Спасатели до сих пор продолжают работать на месте ЧП.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер выразил соболезнования и предложил помощь главе Брянской области Александру Богомазу и жителям региона из-за трагедии, произошедшей на железной дороге в Выгоничском районе. Сообщение появилось в личном telegram-канале Паслера.  «Разделяю горечь утраты и боль с семьями погибших и всеми, кто пострадал в этой страшной трагедии. Мы глубоко потрясены случившимся и скорбим вместе с вами. Свердловская область готова оказать необходимую помощь региону, принять участие в судьбе пострадавших и их семей», — говорится в сообщении Паслера. Соболезнования также выразил полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. «Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Подрыв и обрушение моста произошли специально перед пассажирским поездом. Такое сделать могли только нелюди!» — написал он в своем telegram-канале.  Трагедия произошла в ночь на 1 июня. Поезд врезался в обвалившийся мост, на котором находились автомобили. На данный момент известно о семи погибших и 66 пострадавших. Спасатели до сих пор продолжают работать на месте ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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