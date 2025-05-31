Паслер предложил помощь брянскому губернатору после трагедии

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер выразил соболезнования и предложил помощь главе Брянской области Александру Богомазу и жителям региона из-за трагедии, произошедшей на железной дороге в Выгоничском районе. Сообщение появилось в личном telegram-канале Паслера.
«Разделяю горечь утраты и боль с семьями погибших и всеми, кто пострадал в этой страшной трагедии. Мы глубоко потрясены случившимся и скорбим вместе с вами. Свердловская область готова оказать необходимую помощь региону, принять участие в судьбе пострадавших и их семей», — говорится в сообщении Паслера.
Соболезнования также выразил полпред президента РФ в УрФО Артем Жога. «Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Подрыв и обрушение моста произошли специально перед пассажирским поездом. Такое сделать могли только нелюди!» — написал он в своем telegram-канале.
Трагедия произошла в ночь на 1 июня. Поезд врезался в обвалившийся мост, на котором находились автомобили. На данный момент известно о семи погибших и 66 пострадавших. Спасатели до сих пор продолжают работать на месте ЧП.
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