В «Ростехе» разрабатывают линейку самолетов военной авиации Ил-76МД-90А

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В «Ростехе» начали разработку новой линейки самолетов для военно-транспортной авиации
В «Ростехе» начали разработку новой линейки самолетов для военно-транспортной авиации Фото:

Госкорпорация «Ростех» приступила к разработке новой серии военно-транспортных самолетов, охватывающей как сверхтяжелый, так и легкий классы. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков, подчеркнув значимость военно-транспортной авиации для ВС России. 

«Одновременно наши авиастроители работают над созданием целой линейки военно-транспортных самолетов — новых самолетов сверхтяжелого и легкого класса. Компетенции по созданию транспортников традиционно сосредоточены в ПАО „Ил“, где продолжают развитие конструкторской школы Сергея Ильюшина», — заявил Артяков. Его слова передает ТАСС. 

В России 1 июня ежегодно отмечается День Военно-транспортной авиации. Владимир Артяков также отметил ключевую роль военно-транспортной авиации в обеспечении стратегической мобильности и укреплении обороноспособности РФ. Он напомнил, что предприятия корпорации регулярно поставляют модернизированные самолеты Ил-76МД-90А — глубоко усовершенствованная версия советского Ил-76.

В «Ростехе» добавили, что военно-транспортные самолеты используются для оперативной переброски личного состава и техники ВС РФ. Сейчас эти воздушные суда эффективно выполняют задачи по ежедневному обеспечению войск, принимающих участие в СВО. Кроме того, самолеты используются при ликвидации последствий ЧП и для выполнения гуманитарных миссий, в том числе за пределами страны, заключили в госкорпорации.

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Госкорпорация «Ростех» приступила к разработке новой серии военно-транспортных самолетов, охватывающей как сверхтяжелый, так и легкий классы. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков, подчеркнув значимость военно-транспортной авиации для ВС России.  «Одновременно наши авиастроители работают над созданием целой линейки военно-транспортных самолетов — новых самолетов сверхтяжелого и легкого класса. Компетенции по созданию транспортников традиционно сосредоточены в ПАО „Ил“, где продолжают развитие конструкторской школы Сергея Ильюшина», — заявил Артяков. Его слова передает ТАСС.  В России 1 июня ежегодно отмечается День Военно-транспортной авиации. Владимир Артяков также отметил ключевую роль военно-транспортной авиации в обеспечении стратегической мобильности и укреплении обороноспособности РФ. Он напомнил, что предприятия корпорации регулярно поставляют модернизированные самолеты Ил-76МД-90А — глубоко усовершенствованная версия советского Ил-76. В «Ростехе» добавили, что военно-транспортные самолеты используются для оперативной переброски личного состава и техники ВС РФ. Сейчас эти воздушные суда эффективно выполняют задачи по ежедневному обеспечению войск, принимающих участие в СВО. Кроме того, самолеты используются при ликвидации последствий ЧП и для выполнения гуманитарных миссий, в том числе за пределами страны, заключили в госкорпорации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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