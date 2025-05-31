Ранним утром на улице Батумской в Челябинске полуголый мужчина с предметом, похожим на пистолет, напал на пару, которая отдыхала у подъезда. Нападавший угрожал «завалить терпилу».
«Лечь на землю! Я тебя сейчас завалю терпила!» — эти крики агрессора и звуки выстрела разбудили весь двор. На кадрах, которые опубликовал telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей» видно, как девушка лежит на асфальте, а ее спутник пытается спрятаться за машиной.
Нападавший пытается ударить мужчину или даже повторно выстрелить в его сторону. К счастью, его удерживает женщина, предположительно его супруга.
На место инцидента оперативно прибыли полицейские. На кадрах видно, что пострадавшие уже сидят на скамейке — у мужчины заметны ссадины. Правоохранители сейчас разбираются в деталях произошедшего.
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