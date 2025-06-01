Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области продолжает расти

Богомаз: число пострадавших при крушении поезда под Брянском выросло до 71
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Число пострадавших выросло с 66 до 71 человека
Число пострадавших выросло с 66 до 71 человека Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

При подрыве автомобильного моста, обломки которого упали на пассажирский поезд, проезжающий под ним, пострадал 71 человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 71», — заявил Богомаз. Его слова передает телеканал «Вести».

Кроме того, в Минздраве отметили, что в медучреждениях сейчас получают помощь 39 человек, среди которых четверо детей. Состояние троих пациентов, включая одного младенца, оценивается как тяжелое.

В ночь на 1 июня в регионе произошло обрушение автомобильного моста. В этот момент по сооружению проходил пассажирский поезд, в нем находилось 388 человек: семь человек погибли, еще 71 — ранены. Александр Богомаз заявил, что причиной трагедии стал подрыв. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

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При подрыве автомобильного моста, обломки которого упали на пассажирский поезд, проезжающий под ним, пострадал 71 человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 71», — заявил Богомаз. Его слова передает телеканал «Вести». Кроме того, в Минздраве отметили, что в медучреждениях сейчас получают помощь 39 человек, среди которых четверо детей. Состояние троих пациентов, включая одного младенца, оценивается как тяжелое. В ночь на 1 июня в регионе произошло обрушение автомобильного моста. В этот момент по сооружению проходил пассажирский поезд, в нем находилось 388 человек: семь человек погибли, еще 71 — ранены. Александр Богомаз заявил, что причиной трагедии стал подрыв. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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