Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области продолжает расти

При подрыве автомобильного моста, обломки которого упали на пассажирский поезд, проезжающий под ним, пострадал 71 человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Количество пострадавших при обрушении моста в Брянской области увеличилось до 71», — заявил Богомаз. Его слова передает телеканал «Вести».
Кроме того, в Минздраве отметили, что в медучреждениях сейчас получают помощь 39 человек, среди которых четверо детей. Состояние троих пациентов, включая одного младенца, оценивается как тяжелое.
В ночь на 1 июня в регионе произошло обрушение автомобильного моста. В этот момент по сооружению проходил пассажирский поезд, в нем находилось 388 человек: семь человек погибли, еще 71 — ранены. Александр Богомаз заявил, что причиной трагедии стал подрыв. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
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