В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области проходит Парижская неделя моды. Значимое событие для региональной модной индустрии объединило именитых гостей и перспективных дизайнеров.
«Одно из ожидаемых событий мероприятия — презентация новой весенне-летней капсульной коллекции 2025 года от Алены Ахмадуллиной. В рамках мероприятия зрителям представят 11 коллекций, созданных дизайнерами из Челябинской области и Екатеринбурга», — передает корреспондент URA.RU.
Среди участников — София Енидунаева, Галина Синицына, а также бренды 2SIDES, ЭТНОfresh и другие. Почетным гостем недели моды стал блогер и стилист Алексей Сухарев, известный по участию в проекте «Модный приговор» и сотрудничеству с платформой Ozon, а также спортивный предприниматель и наставник коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья Владимир Волошин. Показы проходят у новой модной площадки Южного Урала — Эйфелевой башни.
Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о мероприятиях, которые пройдут летом в регионе. Это детский фестиваль мороженного «Единорожок», VK Fest, Бажовский фестиваль, Атомный выпускной, Областной Сабантуй, Курчатовский фестиваль, Пламя Аркаима и так далее.
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