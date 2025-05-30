30 мая 2025

В челябинском селе стартовала Парижская неделя моды. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Парижская неделя моды проходит в одноименном селе в Челябинской области
Парижская неделя моды проходит в одноименном селе в Челябинской области Фото:

В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области проходит Парижская неделя моды. Значимое событие для региональной модной индустрии объединило именитых гостей и перспективных дизайнеров.

«Одно из ожидаемых событий мероприятия — презентация новой весенне-летней капсульной коллекции 2025 года от Алены Ахмадуллиной. В рамках мероприятия зрителям представят 11 коллекций, созданных дизайнерами из Челябинской области и Екатеринбурга», — передает корреспондент URA.RU.

Среди участников — София Енидунаева, Галина Синицына, а также бренды 2SIDES, ЭТНОfresh и другие. Почетным гостем недели моды стал блогер и стилист Алексей Сухарев, известный по участию в проекте «Модный приговор» и сотрудничеству с платформой Ozon, а также спортивный предприниматель и наставник коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья Владимир Волошин. Показы проходят у новой модной площадки Южного Урала — Эйфелевой башни.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о мероприятиях, которые пройдут летом в регионе. Это детский фестиваль мороженного «Единорожок», VK Fest, Бажовский фестиваль, Атомный выпускной, Областной Сабантуй, Курчатовский фестиваль, Пламя Аркаима и так далее.

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В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области проходит Парижская неделя моды. Значимое событие для региональной модной индустрии объединило именитых гостей и перспективных дизайнеров. «Одно из ожидаемых событий мероприятия — презентация новой весенне-летней капсульной коллекции 2025 года от Алены Ахмадуллиной. В рамках мероприятия зрителям представят 11 коллекций, созданных дизайнерами из Челябинской области и Екатеринбурга», — передает корреспондент URA.RU. Среди участников — София Енидунаева, Галина Синицына, а также бренды 2SIDES, ЭТНОfresh и другие. Почетным гостем недели моды стал блогер и стилист Алексей Сухарев, известный по участию в проекте «Модный приговор» и сотрудничеству с платформой Ozon, а также спортивный предприниматель и наставник коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья Владимир Волошин. Показы проходят у новой модной площадки Южного Урала — Эйфелевой башни. Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о мероприятиях, которые пройдут летом в регионе. Это детский фестиваль мороженного «Единорожок», VK Fest, Бажовский фестиваль, Атомный выпускной, Областной Сабантуй, Курчатовский фестиваль, Пламя Аркаима и так далее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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