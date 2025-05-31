Десятки человек спаслись самостоятельно: в Кудымкаре вспыхнула пекарня

У пекарни загорелась крыша (архивное фото)
В Пермском крае в ночь на 1 июня в кудымкарской пекарне произошел пожар. Еще до прибытия спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 43 человека, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«Сообщение о пожаре в Кудымкаре по улице Кузнецова поступило 1 июня в 02:51. Было установлено, что происходило горение крыши кирпичного здания (пекарни — прим. URA.RU) с мансардой по всей площади», — указано в telegram-канале ведомства.
Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В тушении приняли участие 21 специалист и семь единиц техники. Организована проверка.
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