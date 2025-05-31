31 мая 2025

Десятки человек спаслись самостоятельно: в Кудымкаре вспыхнула пекарня

В ночью на 1 июня в Кудымкаре сгорела пекарня
© Служба новостей «URA.RU»
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У пекарни загорелась крыша (архивное фото)
У пекарни загорелась крыша (архивное фото) Фото:

В Пермском крае в ночь на 1 июня в кудымкарской пекарне произошел пожар. Еще до прибытия спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 43 человека, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«Сообщение о пожаре в Кудымкаре по улице Кузнецова поступило 1 июня в 02:51. Было установлено, что происходило горение крыши кирпичного здания (пекарни — прим. URA.RU) с мансардой по всей площади», — указано в telegram-канале ведомства.

Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В тушении приняли участие 21 специалист и семь единиц техники. Организована проверка.

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В Пермском крае в ночь на 1 июня в кудымкарской пекарне произошел пожар. Еще до прибытия спасательных подразделений здание самостоятельно покинули 43 человека, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. «Сообщение о пожаре в Кудымкаре по улице Кузнецова поступило 1 июня в 02:51. Было установлено, что происходило горение крыши кирпичного здания (пекарни — прим. URA.RU) с мансардой по всей площади», — указано в telegram-канале ведомства. Площадь возгорания составила 400 квадратных метров. В тушении приняли участие 21 специалист и семь единиц техники. Организована проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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