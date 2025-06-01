ВС РФ освободили Алексеевку в Сумской области

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ВС РФ освободили Алексеевку в Сумской области
ВС РФ освободили Алексеевку в Сумской области Фото:

Российские войска освободили село Алексеевка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России.

«Группировка армии „Север“ освободили населенный пункт Алексеевка», — говорится в официальном сообщении.  Оно опубликовано в телеграм канале.

31 мая армия Россия освободила село Водолаги в Сумской области и село Новополь на границе ДНР и Запорожской области. В ходе освобождения территорий военными планомерно уничтожаются фортификационные сооружения и огневые точки ВСУ.

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Российские войска освободили село Алексеевка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России. «Группировка армии „Север“ освободили населенный пункт Алексеевка», — говорится в официальном сообщении.  Оно опубликовано в телеграм канале. 31 мая армия Россия освободила село Водолаги в Сумской области и село Новополь на границе ДНР и Запорожской области. В ходе освобождения территорий военными планомерно уничтожаются фортификационные сооружения и огневые точки ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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