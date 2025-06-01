ВС РФ освободили Алексеевку в Сумской области
Российские войска освободили село Алексеевка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России.
«Группировка армии „Север“ освободили населенный пункт Алексеевка», — говорится в официальном сообщении. Оно опубликовано в телеграм канале.
31 мая армия Россия освободила село Водолаги в Сумской области и село Новополь на границе ДНР и Запорожской области. В ходе освобождения территорий военными планомерно уничтожаются фортификационные сооружения и огневые точки ВСУ.
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