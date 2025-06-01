Власти объяснили, зачем террористы взорвали мосты в приграничных регионах

Дрозденко: теракты в Брянской и Курской областях — это попытка срыва переговоров
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Губернатор Ленинградской области пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в теракте
Губернатор Ленинградской области пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в теракте Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил причину теракта в Брянской и Курской области. Он считает, что атаки направлены на срыв мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, а также увеличение числа жертв.

«Удары по гражданским жителям и транспортной инфраструктуре в Брянской и Курской областях — попытка не допустить урегулирования конфликта», — написал губернатор у себя в telegram-канале. Дрозденко выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее в Брянской области обрушившийся пролет автодорожного моста обрушился на проходящий пассажирский поезд, в результате чего погибли семь человек и пострадали 71. В Курской области также произошло обрушение моста, из-за которого грузовой состав рухнул на автомобильную трассу. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил причину теракта в Брянской и Курской области. Он считает, что атаки направлены на срыв мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, а также увеличение числа жертв. «Удары по гражданским жителям и транспортной инфраструктуре в Брянской и Курской областях — попытка не допустить урегулирования конфликта», — написал губернатор у себя в telegram-канале. Дрозденко выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ранее в Брянской области обрушившийся пролет автодорожного моста обрушился на проходящий пассажирский поезд, в результате чего погибли семь человек и пострадали 71. В Курской области также произошло обрушение моста, из-за которого грузовой состав рухнул на автомобильную трассу. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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