Власти объяснили, зачем террористы взорвали мосты в приграничных регионах

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объяснил причину теракта в Брянской и Курской области. Он считает, что атаки направлены на срыв мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, а также увеличение числа жертв.
«Удары по гражданским жителям и транспортной инфраструктуре в Брянской и Курской областях — попытка не допустить урегулирования конфликта», — написал губернатор у себя в telegram-канале. Дрозденко выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Ранее в Брянской области обрушившийся пролет автодорожного моста обрушился на проходящий пассажирский поезд, в результате чего погибли семь человек и пострадали 71. В Курской области также произошло обрушение моста, из-за которого грузовой состав рухнул на автомобильную трассу. URA.RU ведет онлайн-трансляцию.
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