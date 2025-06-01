Глава Минобороны Британии Джон Хили заявил о готовности воевать с Россией

Министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью заявил о готовности страны к вооруженному конфликту с Россией. Он рассказал об этом в интервью Daily Express.
«Это послание Москве. Британия укрепляет свои вооруженные силы», — передает его слова Daily Express. Он подчеркнул, что Лондон наращивает военную мощь и укрепляет оборонную промышленность в рамках подготовки к возможному противостоянию.
Ранее сообщалось, что британское правительство ведет переговоры о закупке американских истребителей F-35A с возможностью применения ядерного вооружения. Сделка, одобренная премьер-министром Кир Стармером, станет крупнейшим усилением ядерного потенциала страны со времен холодной войны. В настоящее время ядерный арсенал Великобритании представлен исключительно ракетами на подводных лодках класса Vanguard собственного производства, сообщает ОТР.
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