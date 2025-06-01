Глава Минобороны Британии Джон Хили заявил о готовности воевать с Россией

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Великобритания заявила, что готова к противостоянию с Россией
Великобритания заявила, что готова к противостоянию с Россией Фото:

Министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью заявил о готовности страны к вооруженному конфликту с Россией. Он рассказал об этом в интервью Daily Express.

«Это послание Москве. Британия укрепляет свои вооруженные силы», — передает его слова Daily Express. Он подчеркнул, что Лондон наращивает военную мощь и укрепляет оборонную промышленность в рамках подготовки к возможному противостоянию.

Ранее сообщалось, что британское правительство ведет переговоры о закупке американских истребителей F-35A с возможностью применения ядерного вооружения. Сделка, одобренная премьер-министром Кир Стармером, станет крупнейшим усилением ядерного потенциала страны со времен холодной войны. В настоящее время ядерный арсенал Великобритании представлен исключительно ракетами на подводных лодках класса Vanguard собственного производства, сообщает ОТР.

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Министр обороны Великобритании Джон Хили в интервью заявил о готовности страны к вооруженному конфликту с Россией. Он рассказал об этом в интервью Daily Express. «Это послание Москве. Британия укрепляет свои вооруженные силы», — передает его слова Daily Express. Он подчеркнул, что Лондон наращивает военную мощь и укрепляет оборонную промышленность в рамках подготовки к возможному противостоянию. Ранее сообщалось, что британское правительство ведет переговоры о закупке американских истребителей F-35A с возможностью применения ядерного вооружения. Сделка, одобренная премьер-министром Кир Стармером, станет крупнейшим усилением ядерного потенциала страны со времен холодной войны. В настоящее время ядерный арсенал Великобритании представлен исключительно ракетами на подводных лодках класса Vanguard собственного производства, сообщает ОТР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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