В ночь на 1 июня в Брянской области рухнул мост на пассажирский проезд. Информацию подтвердил глава региона Александр Богомаз. По его словам, в результате инцидента погибли семь человек, еще 73 пострадали. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Telegram-каналы Shot и Baza со ссылкой на источники писали, что причиной обрушения стал целенаправленный подрыв. По данным журналистов, на опорах моста и прямо на железнодорожных шпалах были заложено по два взрывных устройства. В момент детонации в поезде находились 388 пассажиров, включая детей и взрослых. Одну часть пострадавших доставили в больницу, другую — в Выгоничскую школу, где был организован пункт временного размещения. Там им предоставили питание и медицинскую помощь.
Движение по мосту было остановлено. Вместо этого был организован объезд через н.п. Выгоничи. На место аварии также прибыл глава региона. Помимо него там находились оперативники, следователи и экстренные службы. Всего в ликвидации последствий ЧП 180 специалистов и 60 единиц техники.
Резервный состав с пассажирами из поезда Климов — Москва, на который упал мост в Брянской области, прибыл в Москву. Пострадавших на месте встретили медики для оказания помощи. В РЖД пообещали организовать бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и пострадавших в ЧП с поездом.
Сейчас на месте обрушения пролетного строения моста в Брянской области проводятся восстановительные работы. В них задействовано почти 200 железнодорожников, три восстановительных поезда, а также другие спасательные службы. Подробнее об ЧП — в фоторепортаже URA.RU.
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