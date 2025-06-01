ВС РФ поразили пункт запуска дронов на аэродроме под Харьковом

ВС РФ ударили ракетным комплексом «Искандер-М» по пункту запуска украинских беспилотников большой дальности, он находился на аэродроме в городе Чугуев Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчетом ОТРК „Искандер-М“ ВС РФ нанесен ракетный удар по месту размещения пусковых установок для запуска БПЛА-камикадзе самолетного типа дальнего действия и БПЛА-камикадзе на аэродроме в населенном пункте Чугуев Харьковской области», — заявили в ведомстве. Согласно данным объективного контроля, в результате точечного удара были уничтожены шесть пусковых установок, восемь единиц автомобильной техники, а также около 30 БПЛА-камикадзе, готовых к применению.
Сегодня российские военные также освободили село Алексеевка в Сумской области. Операцию выполнила группировка войск «Север».
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