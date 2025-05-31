31 мая 2025

Челябинский губернатор пожелал возмездия организаторам теракта в Брянщине

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Текслер назвал теракт страшным злодеянием
Текслер назвал теракт страшным злодеянием Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер от имени всех южноуральцев направил слова поддержки родственникам жертв страшной трагедии в Брянской области и пожелал возмездия организаторам теракта. Его заявление приводит пресс-служба главы региона.

«Трагедия с человеческими жертвами и многочисленными пострадавшими отозвалась глубокой болью в сердцах южноуральцев. Разделяем горечь утраты с жителями Брянщины», — сказал Текслер и выразил уверенность, что организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание

Губернатор отметил, страшное злодеяние совершили в светлый и добрый праздник — День защиты детей. По его словам, региональные власти готовы оказать всю возможную помощь жителям Брянщины. По последним данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути погибли семь человек, десятки получили ранения различной степени тяжести.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер от имени всех южноуральцев направил слова поддержки родственникам жертв страшной трагедии в Брянской области и пожелал возмездия организаторам теракта. Его заявление приводит пресс-служба главы региона. «Трагедия с человеческими жертвами и многочисленными пострадавшими отозвалась глубокой болью в сердцах южноуральцев. Разделяем горечь утраты с жителями Брянщины», — сказал Текслер и выразил уверенность, что организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание Губернатор отметил, страшное злодеяние совершили в светлый и добрый праздник — День защиты детей. По его словам, региональные власти готовы оказать всю возможную помощь жителям Брянщины. По последним данным, в результате обрушения моста на железнодорожные пути погибли семь человек, десятки получили ранения различной степени тяжести.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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