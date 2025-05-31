Спасатели продлили штормовое предупреждение в Свердловской области

В Свердловской области еще на один день продлили штормовое предупреждение. Сильный ветер до 18 метров в секунду сохранится в регионе до 2 июня. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«По данным синоптиков 2 июня в Свердловской области сохранится непогода: ожидается ветер с порывами до 18 метров в секунду. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении спасателей.
Сотрудники регионального МЧС советуют гражданам, находящимся на улице, быть подальше от фасадов зданий, крыш и балконов. Автомобилистам не рекомендуется парковаться около деревьев и рекламных щитов.
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