SHOT: жители Мурманской области сообщают о взрывах

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Жители Оленегорска сообщают о взрывах в небе
Жители Оленегорска сообщают о взрывах в небе Фото:

Жители Оленегорска сообщили о взрывах в небе. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

По предварительной информации это работа российских систем ПВО по беспилотникам ВСУ. Официальных комментариев пока не поступало.

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Жители Оленегорска сообщили о взрывах в небе. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По предварительной информации это работа российских систем ПВО по беспилотникам ВСУ. Официальных комментариев пока не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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