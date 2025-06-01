SHOT: жители Мурманской области сообщают о взрывах

Жители Оленегорска сообщают о взрывах в небе
Жители Оленегорска сообщили о взрывах в небе. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
По предварительной информации это работа российских систем ПВО по беспилотникам ВСУ. Официальных комментариев пока не поступало.
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