На Челябинскую область надвигаются грозы с градом, ураган

В самое ближайшее время ухудшится погода в Челябинской области. Об этом сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска», со ссылкой на данные синоптиков (ЕДДС).
«По данным Челябинского ЦГМС в ближайший час и до конца суток 1 июня, днем 2 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный. При грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — говорится в сообщении ЕДДС.
Согласно данным регионального гидрометеоцентра ночные температуры в Челябинске составят 14-16 градусов тепла. Днем 2 июня ожидается жара до 32 градусов.
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