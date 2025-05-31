31 мая 2025

На Челябинскую область надвигаются грозы с градом, ураган

© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики обещают резкое ухудшение погоды
Синоптики обещают резкое ухудшение погоды Фото:

В самое ближайшее время ухудшится погода в Челябинской области. Об этом сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска», со ссылкой на данные синоптиков (ЕДДС).

«По данным Челябинского ЦГМС в ближайший час и до конца суток 1 июня, днем 2 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный. При грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — говорится в сообщении ЕДДС.

Согласно данным регионального гидрометеоцентра ночные температуры в Челябинске составят 14-16 градусов тепла. Днем 2 июня ожидается жара до 32 градусов.

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В самое ближайшее время ухудшится погода в Челябинской области. Об этом сообщает МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 города Челябинска», со ссылкой на данные синоптиков (ЕДДС). «По данным Челябинского ЦГМС в ближайший час и до конца суток 1 июня, днем 2 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный. При грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — говорится в сообщении ЕДДС. Согласно данным регионального гидрометеоцентра ночные температуры в Челябинске составят 14-16 градусов тепла. Днем 2 июня ожидается жара до 32 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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