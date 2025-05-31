31 мая 2025

Экс-участница «Дома-2» Кристина Белая погибла в Челябинской области

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Гибель девушки оказалась внезапной
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Экс-участница «Дома-2» Кристина Белая (Савина) погибла в Челябинской области. Сообщение об ее смерти появилось на странице в соцсетях в Карталах, родного города Кристины.

«Ушла из жизни любимая дочь, сестра, внучка, племянница Савина Кристина Дмитриевна! Прощание состоится 04.06.2025 в большом ритуальном зале с 11:00 до12:00. Обед будет проходить в кафе Аэлита в 14:00. Спи спокойно наша девочка», — говорится в сообщении на странице «Стена памяти г. Карталы» во «ВКонтакте».

«Еще два дня назад она выходила в соцсети и рассказывала, что приехала в родной город. 30 мая жизнь Кристины ужаснейшим образом оборвалась. Она не болела, строила планы на будущее, но страшная трагедия в миг остановила жизнь», — такое сообщение появилось на странице «Дом 2 Новости» в соцсети «ВКонтакте».

По словам близких, девушка выбиралась из ванны, конструкция обрушилась. Кристина ударилась головой. Девушка скончалась от кровоизлияния в мозг.

Кристина Савина в последнее время проживала в Челябинске. В телепроект «Дом 2» она вошла в апреле. Проявила интерес к Никите Гуранду, но парень не ответил на ее чувства. Потом стало известно, что у девушки есть свой возлюбленный и она покинула проект.

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Экс-участница «Дома-2» Кристина Белая (Савина) погибла в Челябинской области. Сообщение об ее смерти появилось на странице в соцсетях в Карталах, родного города Кристины. «Ушла из жизни любимая дочь, сестра, внучка, племянница Савина Кристина Дмитриевна! Прощание состоится 04.06.2025 в большом ритуальном зале с 11:00 до12:00. Обед будет проходить в кафе Аэлита в 14:00. Спи спокойно наша девочка», — говорится в сообщении на странице «Стена памяти г. Карталы» во «ВКонтакте». «Еще два дня назад она выходила в соцсети и рассказывала, что приехала в родной город. 30 мая жизнь Кристины ужаснейшим образом оборвалась. Она не болела, строила планы на будущее, но страшная трагедия в миг остановила жизнь», — такое сообщение появилось на странице «Дом 2 Новости» в соцсети «ВКонтакте». По словам близких, девушка выбиралась из ванны, конструкция обрушилась. Кристина ударилась головой. Девушка скончалась от кровоизлияния в мозг. Кристина Савина в последнее время проживала в Челябинске. В телепроект «Дом 2» она вошла в апреле. Проявила интерес к Никите Гуранду, но парень не ответил на ее чувства. Потом стало известно, что у девушки есть свой возлюбленный и она покинула проект.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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