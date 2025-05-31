Экс-участница «Дома-2» Кристина Белая погибла в Челябинской области

Экс-участница «Дома-2» Кристина Белая (Савина) погибла в Челябинской области. Сообщение об ее смерти появилось на странице в соцсетях в Карталах, родного города Кристины.
«Ушла из жизни любимая дочь, сестра, внучка, племянница Савина Кристина Дмитриевна! Прощание состоится 04.06.2025 в большом ритуальном зале с 11:00 до12:00. Обед будет проходить в кафе Аэлита в 14:00. Спи спокойно наша девочка», — говорится в сообщении на странице «Стена памяти г. Карталы» во «ВКонтакте».
«Еще два дня назад она выходила в соцсети и рассказывала, что приехала в родной город. 30 мая жизнь Кристины ужаснейшим образом оборвалась. Она не болела, строила планы на будущее, но страшная трагедия в миг остановила жизнь», — такое сообщение появилось на странице «Дом 2 Новости» в соцсети «ВКонтакте».
По словам близких, девушка выбиралась из ванны, конструкция обрушилась. Кристина ударилась головой. Девушка скончалась от кровоизлияния в мозг.
Кристина Савина в последнее время проживала в Челябинске. В телепроект «Дом 2» она вошла в апреле. Проявила интерес к Никите Гуранду, но парень не ответил на ее чувства. Потом стало известно, что у девушки есть свой возлюбленный и она покинула проект.
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