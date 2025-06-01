Пострадавшего при ЧП в Брянской области ребенка доставили в клинику Рошаля. Видео

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В Клинику доктора Рошаля приехал реанимобиль с пострадавшим при обрушении моста на поезд в Брянской области ребенком
В Клинику доктора Рошаля приехал реанимобиль с пострадавшим при обрушении моста на поезд в Брянской области ребенком Фото:

Еще один ребенок, пострадавший при чрезвычайном происшествии в Брянской области, был доставлен в московскую Клинику доктора Рошаля на реанимобиле Центра экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения. Корреспондент URA.RU находится на месте событий.

«В Клинику доктора Рошаля приехал реанимобиль Центра экстренной медицинской помощи, на котором должны были доставить пострадавшего при ЧП под Брянском 7-летнего ребенка», — сообщил корреспондент URA.RU. Уточняется, что у ребенка диагностированы черепно-мозговая травма и закрытый перелом плеча. Уточняется, что это последний ребенок, которого доставили в эту клинику.

Ранее в Брянской области в ночь на 1 июня на железнодорожный состав №86, следовавший по маршруту «Климов — Москва» обрушился автомобильный мост. Более 70 человек пострадало, среди них есть дети.

В Клинику доктора Рошаля уже был госпитализирован малыш, 5 месяцев. Медицинское учреждение оказывает им всю необходимую помощь. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Еще один ребенок, пострадавший при чрезвычайном происшествии в Брянской области, был доставлен в московскую Клинику доктора Рошаля на реанимобиле Центра экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения. Корреспондент URA.RU находится на месте событий. «В Клинику доктора Рошаля приехал реанимобиль Центра экстренной медицинской помощи, на котором должны были доставить пострадавшего при ЧП под Брянском 7-летнего ребенка», — сообщил корреспондент URA.RU. Уточняется, что у ребенка диагностированы черепно-мозговая травма и закрытый перелом плеча. Уточняется, что это последний ребенок, которого доставили в эту клинику. Ранее в Брянской области в ночь на 1 июня на железнодорожный состав №86, следовавший по маршруту «Климов — Москва» обрушился автомобильный мост. Более 70 человек пострадало, среди них есть дети. В Клинику доктора Рошаля уже был госпитализирован малыш, 5 месяцев. Медицинское учреждение оказывает им всю необходимую помощь. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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