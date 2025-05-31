31 мая 2025

В свердловской глуши нашли труп молодой девушки, над которой жестоко издевались

Под Карпинском обнаружили тело пропавшей Анастасии Поляковой
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка, вероятно, утонула в реке
Девушка, вероятно, утонула в реке Фото:

Под Карпинском (Свердловская область) обнаружено тело 24-летней Анастасии Поляковой, поиски которой велись с 28 мая в акватории реки Турьи. Информацию об этом подтвердили в поисков отряде «ЛизаАлерт».

Перед пропажей девушки в интернете появилось видео, как над ней издевается некая Наталья. На кадрах женщина без брюк и нижнего белья нависает над лицом Анастасии и мочится прямо на ее лицо. Причиной могла стать ревность. Происходящее на камеру фиксировал неизвестный мужчина.

СК проводит расследование, подробности пока не разглашаются. Позже появилась информация, что Наталья отбывала срок в тюрьме за убийство.

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Под Карпинском (Свердловская область) обнаружено тело 24-летней Анастасии Поляковой, поиски которой велись с 28 мая в акватории реки Турьи. Информацию об этом подтвердили в поисков отряде «ЛизаАлерт». Перед пропажей девушки в интернете появилось видео, как над ней издевается некая Наталья. На кадрах женщина без брюк и нижнего белья нависает над лицом Анастасии и мочится прямо на ее лицо. Причиной могла стать ревность. Происходящее на камеру фиксировал неизвестный мужчина. СК проводит расследование, подробности пока не разглашаются. Позже появилась информация, что Наталья отбывала срок в тюрьме за убийство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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