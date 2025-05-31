В свердловской глуши нашли труп молодой девушки, над которой жестоко издевались

Под Карпинском (Свердловская область) обнаружено тело 24-летней Анастасии Поляковой, поиски которой велись с 28 мая в акватории реки Турьи. Информацию об этом подтвердили в поисков отряде «ЛизаАлерт».
Перед пропажей девушки в интернете появилось видео, как над ней издевается некая Наталья. На кадрах женщина без брюк и нижнего белья нависает над лицом Анастасии и мочится прямо на ее лицо. Причиной могла стать ревность. Происходящее на камеру фиксировал неизвестный мужчина.
СК проводит расследование, подробности пока не разглашаются. Позже появилась информация, что Наталья отбывала срок в тюрьме за убийство.
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