31 мая 2025

Стало известно, когда появятся первые результаты ЕГЭ в Тюмени

Первые результаты ЕГЭ в Тюмени будут известны на следующей неделе
© Служба новостей «URA.RU»
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Первые результаты по математике будут известны до 9 июня
Первые результаты по математике будут известны до 9 июня Фото:

Выпускники Тюменской области смогут узнать первые результаты ЕГЭ-2025 на следующей неделе. Оценки по математике, экзамен по которой прошел 27 мая, появятся не позднее 9 июня, сообщили на сайте «Вслух.ru».

«К аждая работа пройдет многоуровневую проверку. Первые баллы ученики получат на следующей неделе. Оценки по математике, которую сдавали 27 мая, должны быть выставлены не позднее 9 июня. По русскому языку, который сдали 30 мая, — максимум 30 июня», — рассказали в Рособрнадзоре.

В этом году в Тюменской области ЕГЭ сдают более 12 тысяч человек. На минувшей неделе школьники сдали обязательные предметы для получения аттестата — русский язык и математику. Уже 2 июня пройдет экзамен по обществознанию. Результаты ЕГЭ будут доступны участникам экзамена в личном кабинете на портале госуслуг.

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Выпускники Тюменской области смогут узнать первые результаты ЕГЭ-2025 на следующей неделе. Оценки по математике, экзамен по которой прошел 27 мая, появятся не позднее 9 июня, сообщили на сайте «Вслух.ru». «К аждая работа пройдет многоуровневую проверку. Первые баллы ученики получат на следующей неделе. Оценки по математике, которую сдавали 27 мая, должны быть выставлены не позднее 9 июня. По русскому языку, который сдали 30 мая, — максимум 30 июня », — рассказали в Рособрнадзоре. В этом году в Тюменской области ЕГЭ сдают более 12 тысяч человек. На минувшей неделе школьники сдали обязательные предметы для получения аттестата — русский язык и математику. Уже 2 июня пройдет экзамен по обществознанию. Результаты ЕГЭ будут доступны участникам экзамена в личном кабинете на портале госуслуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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