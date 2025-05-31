Стало известно, когда появятся первые результаты ЕГЭ в Тюмени

Выпускники Тюменской области смогут узнать первые результаты ЕГЭ-2025 на следующей неделе. Оценки по математике, экзамен по которой прошел 27 мая, появятся не позднее 9 июня, сообщили на сайте «Вслух.ru».
«К аждая работа пройдет многоуровневую проверку. Первые баллы ученики получат на следующей неделе. Оценки по математике, которую сдавали 27 мая, должны быть выставлены не позднее 9 июня. По русскому языку, который сдали 30 мая, — максимум 30 июня», — рассказали в Рособрнадзоре.
В этом году в Тюменской области ЕГЭ сдают более 12 тысяч человек. На минувшей неделе школьники сдали обязательные предметы для получения аттестата — русский язык и математику. Уже 2 июня пройдет экзамен по обществознанию. Результаты ЕГЭ будут доступны участникам экзамена в личном кабинете на портале госуслуг.
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