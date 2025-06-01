Челябинские номера, смена владельца: что URA.RU удалось узнать о взорвавшейся в Амурской области фуре

Взорвавшаяся в Амурской области фура с челябинскими номерами, которую 31 мая засняли очевидцы на трассе Чита — Хабаровск, недавно сменила владельца. По данным URA.RU, всего за три месяца до происшествия, 3 марта, авто приобрел шестой владелец. Ранее telegram-каналы называли этот грузовик одним из тех, что перевозил дроны-камикадзе и не доехал до пункта назначения в регионе.
«6 владелец. Период владения: 3 марта 2025 — настоящее время», — говорится в документах. Оформлено авто было на физическое лицо, на нем значились челябинские номера.
ВСУ атаковали военные аэродромы сразу в пяти регионах страны, сообщили в Минобороны РФ. Действия киевского режима были направлены против объектов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, FPV-дроны были запущены в непосредственной близости от аэродромов.
Ранее в Иркутской и Мурманской областях были зафиксированы удары БПЛА. В обоих случаях для ударов по объектам на территории регионов были задействованы грузовики, из которых, по словам очевидцев, вылетали дроны. Что известно о произошедшем — в материале URA.RU.
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