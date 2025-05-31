В Ханты-Мансийске 1 июня — в День защиты детей — в районе затона «Северречфлота», напротив дома по улице Объездная, 53 было обнаружено тело утонувшего 43-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО.
«На место происшествия направлены экстренные службы. Тело обнаружено спасателями в 17:00, личность погибшего установлена, мужчина 1982 года рождения», — написано в группе ведомства VK.
О происшествии в экстренную службу сообщили очевидцы. Они отдыхали на берегу, когда заметили, что югорчанин зашел в воду, но так и не вышел.
Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют воздержаться от купания, так как пока водоемы еще не прогреты. Также они напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде: купаться только в оборудованных местах, не нырять в незнакомых водоемах, не заплывать за буйки, не приближаться к судам и не устраивать опасных игр. Особое внимание специалисты советуют уделять контролю за детьми и воздерживаться от купания в нетрезвом виде.
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