31 мая 2025
30 мая 2025

В День защиты детей в Ханты-Мансийске утонул мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В первый день лета в Ханты-Мансийске утонул 43-летний мужчина
В первый день лета в Ханты-Мансийске утонул 43-летний мужчина Фото:

В Ханты-Мансийске 1 июня — в День защиты детей — в районе затона «Северречфлота», напротив дома по улице Объездная, 53 было обнаружено тело утонувшего 43-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО.

«На место происшествия направлены экстренные службы. Тело обнаружено спасателями в 17:00, личность погибшего установлена, мужчина 1982 года рождения», — написано в группе ведомства VK.

О происшествии в экстренную службу сообщили очевидцы. Они отдыхали на берегу, когда заметили, что югорчанин зашел в воду, но так и не вышел.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют воздержаться от купания, так как пока водоемы еще не прогреты. Также они напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде: купаться только в оборудованных местах, не нырять в незнакомых водоемах, не заплывать за буйки, не приближаться к судам и не устраивать опасных игр. Особое внимание специалисты советуют уделять контролю за детьми и воздерживаться от купания в нетрезвом виде.

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В Ханты-Мансийске 1 июня — в День защиты детей — в районе затона «Северречфлота», напротив дома по улице Объездная, 53 было обнаружено тело утонувшего 43-летнего мужчины. Об этом сообщили в ГИМС МЧС России по ХМАО. «На место происшествия направлены экстренные службы. Тело обнаружено спасателями в 17:00, личность погибшего установлена, мужчина 1982 года рождения», — написано в группе ведомства VK. О происшествии в экстренную службу сообщили очевидцы. Они отдыхали на берегу, когда заметили, что югорчанин зашел в воду, но так и не вышел. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют воздержаться от купания, так как пока водоемы еще не прогреты. Также они напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности на воде: купаться только в оборудованных местах, не нырять в незнакомых водоемах, не заплывать за буйки, не приближаться к судам и не устраивать опасных игр. Особое внимание специалисты советуют уделять контролю за детьми и воздерживаться от купания в нетрезвом виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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