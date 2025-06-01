01 июня 2025

Мединский по прибытии в Стамбул однозначно прокомментировал переговоры. Видео

Мединский пообещал выступить с заявлением по переговорам 2 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Мединский прибыл в Стамбул
Мединский прибыл в Стамбул Фото:

Глава российской делегации Владимир Мединский прибыл в Стамбул на переговоры. Он пообещал прокомментировать их 2 июня. Об этом представитель России сообщил репортерам.

«Все завтра», — ответил Мединский на вопросы журналистов, ожидавших его у самолета. Видео опубликовано в telegram-канале Ruptly.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что состав российской делегации на переговорах с Украиной не изменился. В нее вошли замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин. 

Встречу с украинской делегацией в Стамбуле анонсировал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он заявил, что на ней Москва представит меморандум по мирному договору, охватывающий причины конфликта.

Первая встреча представителей России и Украины состоялась 16 мая. На ней стороны договорились о масштабном обмене пленными и обсудили возможности будущего перемирия. Украина предложила встречу глав государств, и Россия это учла. Обмен пленными уже завершен. 

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Глава российской делегации Владимир Мединский прибыл в Стамбул на переговоры. Он пообещал прокомментировать их 2 июня. Об этом представитель России сообщил репортерам. «Все завтра», — ответил Мединский на вопросы журналистов, ожидавших его у самолета. Видео опубликовано в telegram-канале Ruptly. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что состав российской делегации на переговорах с Украиной не изменился. В нее вошли замглавы внешнеполитического ведомства Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин.  Встречу с украинской делегацией в Стамбуле анонсировал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он заявил, что на ней Москва представит меморандум по мирному договору, охватывающий причины конфликта. Первая встреча представителей России и Украины состоялась 16 мая. На ней стороны договорились о масштабном обмене пленными и обсудили возможности будущего перемирия. Украина предложила встречу глав государств, и Россия это учла. Обмен пленными уже завершен. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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