01 июня 2025

Место под Брянском, где произошел подрыв моста, снова открыли для поездов

© Служба новостей «URA.RU»
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Участок Выгоничи — Пильшино снова открыт для поездов, рассказали в РЖД
Участок Выгоничи — Пильшино снова открыт для поездов, рассказали в РЖД Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

Железнодорожный участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области, где ранее произошло обрушение автомобильного моста после подрыва, вновь открыт для движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».

«Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для движения поездов. Железнодорожники в 21:52 1 июня полностью завершили работы по расчистке и восстановлению инфраструктуры», — уточнили в telegram-канале компании.

Представители РЖД отметили, что с места происшествия были оперативно убраны поврежденные локомотив и вагоны. В компании подчеркнули, что для возобновления движения поездов на данном участке железнодорожникам Московской железной дороги потребовалось менее суток.

Ранее на участке Выгоничи — Пильшино произошло обрушение автомобильного путепровода, что привело к временной остановке движения поездов. На месте происшествия оперативно работали аварийные службы и железнодорожники. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Железнодорожный участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области, где ранее произошло обрушение автомобильного моста после подрыва, вновь открыт для движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД». «Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области открыт для движения поездов. Железнодорожники в 21:52 1 июня полностью завершили работы по расчистке и восстановлению инфраструктуры», — уточнили в telegram-канале компании. Представители РЖД отметили, что с места происшествия были оперативно убраны поврежденные локомотив и вагоны. В компании подчеркнули, что для возобновления движения поездов на данном участке железнодорожникам Московской железной дороги потребовалось менее суток. Ранее на участке Выгоничи — Пильшино произошло обрушение автомобильного путепровода, что привело к временной остановке движения поездов. На месте происшествия оперативно работали аварийные службы и железнодорожники. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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