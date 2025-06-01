01 июня 2025

Украина передала России меморандум о мирном урегулировании

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Украина передала России важный документ
Украина передала России важный документ Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Россия получила от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский

«Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании. Документ был передан на украинском и английском языках. Российская сторона оперативно ознакомилась с документом благодаря наличию в составе делегации специалистов, владеющих разными языками», — отметил Мединский в интервью RT.

Основные положения украинского проекта уже стали известны из публикаций в западных СМИ. Ранее российская делегация прибыла в Стамбул в прежнем составе переговорной группы.

Переговоры между сторонами запланированы на понедельник, 2 июня, во дворце Чираган. Встреча должна начаться в 13:00 по местному времени.

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Россия получила от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.  «Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании. Документ был передан на украинском и английском языках. Российская сторона оперативно ознакомилась с документом благодаря наличию в составе делегации специалистов, владеющих разными языками», — отметил Мединский в интервью RT. Основные положения украинского проекта уже стали известны из публикаций в западных СМИ. Ранее российская делегация прибыла в Стамбул в прежнем составе переговорной группы. Переговоры между сторонами запланированы на понедельник, 2 июня, во дворце Чираган. Встреча должна начаться в 13:00 по местному времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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