Украина передала России меморандум о мирном урегулировании

Россия получила от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.
«Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании. Документ был передан на украинском и английском языках. Российская сторона оперативно ознакомилась с документом благодаря наличию в составе делегации специалистов, владеющих разными языками», — отметил Мединский в интервью RT.
Основные положения украинского проекта уже стали известны из публикаций в западных СМИ. Ранее российская делегация прибыла в Стамбул в прежнем составе переговорной группы.
Переговоры между сторонами запланированы на понедельник, 2 июня, во дворце Чираган. Встреча должна начаться в 13:00 по местному времени.
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