Кадыров раскрыл свою заветную мечту

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о мечте побороть безработицу в регионе и дать возможность молодежи получать как религиозное, так и светское образование. Свое откровение он опубликовал в telegram-канале.
«Я мечтаю, чтобы мы всеобщими усилиями свели на ноль безработицу в республике... Мне очень хочется, чтобы представители молодого поколения развивались духовно, ходили в мечети, получали как светское, так и религиозное образование, занимались спортом, были здоровыми, образованными и деловыми людьми», — рассказал Кадыров.
Он подчеркнул, что вместе с командой будет создавать достаточно комфортные условия для всех. По его словам, они сделают все от них зависящее, чтобы исполнить мечты.
Ранее Рамзан Кадыров опроверг информацию о своей болезни, назвав ее необоснованными слухами. В подписи к размещенному в канале главы Чечни видео говорится о возрастающем количестве слухов относительно состояния его здоровья.
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