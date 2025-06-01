01 июня 2025

Кадыров раскрыл свою заветную мечту

Кадыров мечтает побороть безработицу и дать молодежи возможность развиваться
© Служба новостей «URA.RU»
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Кадыров мечтает свести на нет безработицу в Чечне и дать детям в республике возможность получить разное образование
Кадыров мечтает свести на нет безработицу в Чечне и дать детям в республике возможность получить разное образование Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о мечте побороть безработицу в регионе и дать возможность молодежи получать как религиозное, так и светское образование. Свое откровение он опубликовал в telegram-канале.

«Я мечтаю, чтобы мы всеобщими усилиями свели на ноль безработицу в республике... Мне очень хочется, чтобы представители молодого поколения развивались духовно, ходили в мечети, получали как светское, так и религиозное образование, занимались спортом, были здоровыми, образованными и деловыми людьми», — рассказал Кадыров.

Он подчеркнул, что вместе с командой будет создавать достаточно комфортные условия для всех. По его словам, они сделают все от них зависящее, чтобы исполнить мечты.

Ранее Рамзан Кадыров опроверг информацию о своей болезни, назвав ее необоснованными слухами. В подписи к размещенному в канале главы Чечни видео говорится о возрастающем количестве слухов относительно состояния его здоровья.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о мечте побороть безработицу в регионе и дать возможность молодежи получать как религиозное, так и светское образование. Свое откровение он опубликовал в telegram-канале. «Я мечтаю, чтобы мы всеобщими усилиями свели на ноль безработицу в республике... Мне очень хочется, чтобы представители молодого поколения развивались духовно, ходили в мечети, получали как светское, так и религиозное образование, занимались спортом, были здоровыми, образованными и деловыми людьми», — рассказал Кадыров. Он подчеркнул, что вместе с командой будет создавать достаточно комфортные условия для всех. По его словам, они сделают все от них зависящее, чтобы исполнить мечты. Ранее Рамзан Кадыров опроверг информацию о своей болезни, назвав ее необоснованными слухами. В подписи к размещенному в канале главы Чечни видео говорится о возрастающем количестве слухов относительно состояния его здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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