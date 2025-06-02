Глава МИД ФРГ заявил о подготовке новых санкций против России

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Вадефуль проведет переговоры с Рубио по поводу антироссийских санкций
Вадефуль проведет переговоры с Рубио по поводу антироссийских санкций Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Берлине министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль встретится 2 июня с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) для обсуждения нового пакета санкций против России. Об этом Вадефуль сообщил эфире телеканала ZDF. 

«Завтра я проведу встречу в Берлине с американским сенатором Линдси Грэмом, который подготовил масштабный пакет санкций», — рассказал глава МИД ФРГ в эфире телеканала. Он добавил, что после переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио санкции будут рассмотрены в Сенате.

В то же время он подтвердил, что Европейский союз разрабатывает новый пакет санкций против Российской Федерации, направленный на энергетический сектор. По его словам, в будущем ограничения, вероятно, коснутся и газовой отрасли.

Ранее Вадефуль выразил убеждение, что урегулирование конфликта на Украине, с наибольшей вероятностью, произойдет посредством переговорного процесса. По его словам, было ясно с самого начала, что противостояние завершится именно за столом переговоров, передает «Ридус».

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В Берлине министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль встретится 2 июня с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) для обсуждения нового пакета санкций против России. Об этом Вадефуль сообщил эфире телеканала ZDF.  «Завтра я проведу встречу в Берлине с американским сенатором Линдси Грэмом, который подготовил масштабный пакет санкций», — рассказал глава МИД ФРГ в эфире телеканала. Он добавил, что после переговоров с государственным секретарем США Марко Рубио санкции будут рассмотрены в Сенате. В то же время он подтвердил, что Европейский союз разрабатывает новый пакет санкций против Российской Федерации, направленный на энергетический сектор. По его словам, в будущем ограничения, вероятно, коснутся и газовой отрасли. Ранее Вадефуль выразил убеждение, что урегулирование конфликта на Украине, с наибольшей вероятностью, произойдет посредством переговорного процесса. По его словам, было ясно с самого начала, что противостояние завершится именно за столом переговоров, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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