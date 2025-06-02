При теракте в американском Боулдере ранены шесть человек

В городе Боулдер в американском штате Колорадо произошел теракт, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщил представитель ФБР, специальный агент Марк Маккаллек.
«Я могу подтвердить, что пострадали шесть человек в возрасте от 67 до 88 лет», — рассказал Маккаллек. Трансляция проходила на YouTube-канале местной администрации. Агент уточнил, что все раненые были доставлены в ближайшие медицинские учреждения.
По словам Микалека, сотрудники ФБР установили личность предполагаемого преступника. Во время нападения он применил самодельное зажигательное устройство и выкрикнул: «Свободу Палестине».
Ранее власти города Боулдер объявили об эвакуации ряда кварталов после поступивших сведений о нападении на прохожих. По словам директора ФБР Кэша Пателя, инцидент, в ходе которого подверглись нападению участники акции в поддержку израильских заложников, рассматривается как преднамеренный террористический акт, передает RT.
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