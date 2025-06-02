При теракте в американском Боулдере ранены шесть человек

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Сотрудники ФБР установили личность подозреваемого
Сотрудники ФБР установили личность подозреваемого Фото:

В городе Боулдер в американском штате Колорадо произошел теракт, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщил представитель ФБР, специальный агент Марк Маккаллек.

«Я могу подтвердить, что пострадали шесть человек в возрасте от 67 до 88 лет», — рассказал Маккаллек. Трансляция проходила на YouTube-канале местной администрации. Агент уточнил, что все раненые были доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

По словам Микалека, сотрудники ФБР установили личность предполагаемого преступника. Во время нападения он применил самодельное зажигательное устройство и выкрикнул: «Свободу Палестине».

Ранее власти города Боулдер объявили об эвакуации ряда кварталов после поступивших сведений о нападении на прохожих. По словам директора ФБР Кэша Пателя, инцидент, в ходе которого подверглись нападению участники акции в поддержку израильских заложников, рассматривается как преднамеренный террористический акт, передает RT.

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В городе Боулдер в американском штате Колорадо произошел теракт, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом сообщил представитель ФБР, специальный агент Марк Маккаллек. «Я могу подтвердить, что пострадали шесть человек в возрасте от 67 до 88 лет», — рассказал Маккаллек. Трансляция проходила на YouTube-канале местной администрации. Агент уточнил, что все раненые были доставлены в ближайшие медицинские учреждения. По словам Микалека, сотрудники ФБР установили личность предполагаемого преступника. Во время нападения он применил самодельное зажигательное устройство и выкрикнул: «Свободу Палестине». Ранее власти города Боулдер объявили об эвакуации ряда кварталов после поступивших сведений о нападении на прохожих. По словам директора ФБР Кэша Пателя, инцидент, в ходе которого подверглись нападению участники акции в поддержку израильских заложников, рассматривается как преднамеренный террористический акт, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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