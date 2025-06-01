01 июня 2025

Пермяки увеличили траты на благотворительность

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» увеличил сборы на 35 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Частные пожертвования - треть доходов фонда «Дедморозим»
Частные пожертвования - треть доходов фонда «Дедморозим» Фото:

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» в 2024 году получил от жертвователей 147,8 млн рублей. Это на 35,1 млн больше, чем годом ранее, следует из отчета фонда. При этом значительно увеличилась и сумма пожертвований от частных лиц.

«В прошлом году 36% наших поступлений (52,8 млн рублей) — частные пожертвования. Причем они выросли по сравнению с 2023 годом (тогда составляли 43,6 млн рублей)», — сообщила URA.RU руководитель отдела финансирования чудес фонда «Дедморозим» Дарья Пикалова.

Количество подопечных фонда также увеличивается с каждым годом. Если в 2023 году поддержку получили 912 человек, то в 2024 году уже 1076. Более 100 детей была оказана срочная помощь, 300 ребят с тяжелыми заболеваниями при поддержке медиков и специалистов оставалось дома, а не в больнице или интернате. Кроме этого, больничные мамы заботилась о детях в стационарах, а выпускники детдомома учились самостоятельности в городе.

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Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» в 2024 году получил от жертвователей 147,8 млн рублей. Это на 35,1 млн больше, чем годом ранее, следует из отчета фонда. При этом значительно увеличилась и сумма пожертвований от частных лиц. «В прошлом году 36% наших поступлений (52,8 млн рублей) — частные пожертвования. Причем они выросли по сравнению с 2023 годом (тогда составляли 43,6 млн рублей)», — сообщила URA.RU руководитель отдела финансирования чудес фонда «Дедморозим» Дарья Пикалова. Количество подопечных фонда также увеличивается с каждым годом. Если в 2023 году поддержку получили 912 человек, то в 2024 году уже 1076. Более 100 детей была оказана срочная помощь, 300 ребят с тяжелыми заболеваниями при поддержке медиков и специалистов оставалось дома, а не в больнице или интернате. Кроме этого, больничные мамы заботилась о детях в стационарах, а выпускники детдомома учились самостоятельности в городе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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