Пермская сирота-инвалид смогла создать семью и завести детей

Бывшая воспитанница психоневрологического интерната (ПНИ) во второй раз стала мамой. Ранее она смогла окончить техникум, пройти курсы профпереподготовки, восстановить дееспособность и создать семью. Это стало возможным в том числе благодаря пермякам, поддерживающим проект «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим».
«Одна из первых подопечных проекта „Вернуть будущее“ фонда „Дедморозим“ во второй раз стала мамой. Елена (имя изменено по просьбе героини) росла в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, а затем попала в ПНИ. Она не имела права выйти замуж, работать, распоряжаться деньгами. В 2015 году ей выпал шанс изменить жизнь — впервые в Пермском крае пять человек из ПНИ поступили в техникум», — рассказали в фонде «Дедморозим».
Девушка стала одной из героинь фильма «Вырваться» режиссера Ольги Аверкиевой. Он стал лучшим на фестивале «Флаэртиана» в 2018 году.
Ранее URA.RU рассказывало, что фонд «Дедморозим» запускает благотворительную акцию «В самое сердце». В фонде создали серию благотворительных «валентинок» ко Дню всех влюбленных. Средства от их продажи направят на помощь детям с тяжелыми заболеваниями.
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