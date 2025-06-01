Каслинский суд оставил на свободе осужденную за взятку чиновницу

Каслинский горсуд Челябинской области оставил на свободе начальника районного КУИЗО Галину Леонову, признанную виновной в получении взятки в значительном размере. Об этом URA.RU сообщили в суде.
«Леонова признана виновной по части 2 статьи 290 (получение взятки в значительном размере). Она приговорена к штрафу в размере 300 тысяч рублей с лишением возможности занимать должности государственной службы сроком на один год», — сообщили в суде.
При этом по статье 286 (Превышение должностных полномочий) Леонова была оправдана. Значительный размер взятки предполагает получение суммы в размере от 25 000 до 100 000 рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, вопрос с обжалованием будет решен после изучения мотивировочной части приговора.
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