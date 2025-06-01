01 июня 2025

Каслинский суд оставил на свободе осужденную за взятку чиновницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновница приговорена к штрафу
Чиновница приговорена к штрафу Фото:

Каслинский горсуд Челябинской области оставил на свободе начальника районного КУИЗО Галину Леонову, признанную виновной в получении взятки в значительном размере. Об этом URA.RU сообщили в суде.

«Леонова признана виновной по части 2 статьи 290 (получение взятки в значительном размере). Она приговорена к штрафу в размере 300 тысяч рублей с лишением возможности занимать должности государственной службы сроком на один год», — сообщили в суде.

При этом по статье 286 (Превышение должностных полномочий) Леонова была оправдана. Значительный размер взятки предполагает получение суммы в размере от 25 000 до 100 000 рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, вопрос с обжалованием будет решен после изучения мотивировочной части приговора.

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Каслинский горсуд Челябинской области оставил на свободе начальника районного КУИЗО Галину Леонову, признанную виновной в получении взятки в значительном размере. Об этом URA.RU сообщили в суде. «Леонова признана виновной по части 2 статьи 290 (получение взятки в значительном размере). Она приговорена к штрафу в размере 300 тысяч рублей с лишением возможности занимать должности государственной службы сроком на один год», — сообщили в суде. При этом по статье 286 (Превышение должностных полномочий) Леонова была оправдана. Значительный размер взятки предполагает получение суммы в размере от 25 000 до 100 000 рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, вопрос с обжалованием будет решен после изучения мотивировочной части приговора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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