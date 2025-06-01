В Екатеринбурге начали судить экс-замминистра Кислицына и экс-депутата Мякишева

В Верх-Исетском суде начали рассматривать громкое дело о коррупции бывших чиновников Фото: Сергей Бодров © URA.RU

новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов

В Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс над бывшим замминистра энергетики и ЖКХ по региону Андреем Кислицыным и бывшим депутатом свердловского заксобрания Павлом Мякишевым. Их обвиняют в коррупции, в уголовном деле фигурируют фамилии нескольких мэров, передает корреспондент URA.RU.

Об аресте Кислицына стало известно весной 2024 года. По версии следствия, через своего однокурсника, экс-депутата Павла Мякишева он получил деньги от барнаульской компании Barled (занимается поставками светильников в муниципалитеты). Позже появились сведения о задержании и самого Мякишева.

Последнему вменили статью о посредничестве во взятке, а Кислицыну — получение взятки. Деньги, как считают силовики, им передавал владелец товарного знака Barled Евгений Шнитов (по данным агентства, тоже попал под следствие).

По версии СКР, в сентябре 2021-го Шнитов встретился с Мякишевым и попросил его поспособствовать с заключением муниципальных контрактов. В свою очередь, Мякишев обратился к Кислицыну, и тот согласился помочь. По мнению обвинения, сначала Кислицын попросил мэра Новоуральска Вячеслава Тюменцева заключить контракт с Barled о поставке оборудования на сумму свыше 23 млн рублей. После этого Кислицын обратился к главе Полевского Константину Поспелову (контракт на шесть млн), замглавы Верхотурского округа (контракт — 42 млн) и мэру Верхнего Дуброво Валерию Конопкину (контракты на 29 млн).

Кислицын давил на чиновников своим авторитетом, поэтому они были вынуждены согласиться, считает гособвинитель. Шнитов отдал Мякишеву четыре миллиона, из которых Кислицын получил 1,9 млн.

«Позвольте, ваша честь, свое отношение [к обвинению] высказать позднее», — ответил Кислицын на вопрос о признании вины. Его адвокат назвал обвинение незаконным, неконкретным и необоснованным. Мякишев вину не признает и с обвинением не согласен. Также в суде стало известно, что Кислицын сейчас нигде не рабочие. «Инвалид по общему заболеванию», — заявил он.

Бывший шеф Кислицына — министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов тоже попал под следствие. Он ушел в отставку 13 января и через десять дней был задержан по обвинению в получении крупной взятки. Сейчас Смирнов находится под стражей.

Фото: Сергей Бодров © URA.RU