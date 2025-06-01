Волонтеры депутата Вихарева подготовили Шарташ для заезда сотен велосипедистов. Фото

02 июня 2025 в 13:30 Размер текста - 17 +

Волонтеры Алексея Вихарева (в центре) помогают в уборке Шарташа Фото: Дмитрий Иванов В Шарташском лесопарке состоялась IV Всероссийская массовая велосипедная гонка, трассы для которой подготовили волонтеры лидера фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева. Активисты провели уборку, а на самих соревнованиях занимались координацией — направляли участников, помогали в раздаче воды и перекусов. Всего в гонке приняли участие более 500 человек — от трех лет и старше. «Мы снова убедились в том, что Шарташский лесопарк отлично подходит в качестве площадки для проведения велосипедных соревнований. Есть подготовленные трассы без колеи, вся необходимая спортивная инфраструктура, хорошее месторасположение», — сказал URA.RU президент Федерации велосипедного спорта Иван Кравченко. Старт соревнованиям он давал вместе с замминистра спорта области Андреем Зяблицевым. Таких массовых гонок Шарташ еще не видел. Приурочили заезд ко Всемирному дню велосипедиста (ежегодно отмечается 3 июня), среди участников — спортсмены из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска. Было четыре дисциплины — «Беговелы» (для участников в возрасте от трех до пяти лет), «Мини-гонка» (от пяти до восьми лет), «Шоссейные гонки» (подростки и взрослые), «Маунтинбайк» (для самых продвинутых — с элементами кросс-кантри по лесной местности). Победители получили медали, дипломы и мерч. Все участники — памятные призы. Для зрителей была организована развлекательная программа с экстрим-шоу велосипедистов от TRIAL BROTHERS и полевая кухня. Для волонтеров Вихарева это уже вторые велосоревнования на Шарташе. В середине мая в парке впервые прошел чемпионат и областное первенство в дисциплине «индивидуальная гонка на время». Активисты помогли с организацией, а также с голосованием за благоустройство одного из парков Екатеринбурга по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Вихарев, кстати, и сам участвовал в заезде. Ранее депутат с волонтерами установил в лесопарке на Шарташе экоскамейки, сделанные из переработанного пластика, и информационные стенды. Они объясняют гостям правила поведения в лесу. Все элементы благоустройства были изготовлены с участием волонтеров. Волонтеры Алексея Вихарева Фото: Дмитрий Иванов Иван Кравченко и Андрей Зяблицев Фото: Дмитрий Иванов В гонке приняли участие более 500 человек Фото: Дмитрий Иванов «Беговелы» Фото: Дмитрий Иванов «Мини-гонка» Фото: Дмитрий Иванов «Шоссейные гонки» Фото: Дмитрий Иванов Трасса для самых продвинутых шла через лесную местность Фото: Дмитрий Иванов Экстрим-шоу TRIAL BROTHERS Фото: Дмитрий Иванов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Шарташском лесопарке состоялась IV Всероссийская массовая велосипедная гонка, трассы для которой подготовили волонтеры лидера фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева. Активисты провели уборку, а на самих соревнованиях занимались координацией — направляли участников, помогали в раздаче воды и перекусов. Всего в гонке приняли участие более 500 человек — от трех лет и старше. «Мы снова убедились в том, что Шарташский лесопарк отлично подходит в качестве площадки для проведения велосипедных соревнований. Есть подготовленные трассы без колеи, вся необходимая спортивная инфраструктура, хорошее месторасположение», — сказал URA.RU президент Федерации велосипедного спорта Иван Кравченко. Старт соревнованиям он давал вместе с замминистра спорта области Андреем Зяблицевым. Таких массовых гонок Шарташ еще не видел. Приурочили заезд ко Всемирному дню велосипедиста (ежегодно отмечается 3 июня), среди участников — спортсмены из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска. Было четыре дисциплины — «Беговелы» (для участников в возрасте от трех до пяти лет), «Мини-гонка» (от пяти до восьми лет), «Шоссейные гонки» (подростки и взрослые), «Маунтинбайк» (для самых продвинутых — с элементами кросс-кантри по лесной местности). Победители получили медали, дипломы и мерч. Все участники — памятные призы. Для зрителей была организована развлекательная программа с экстрим-шоу велосипедистов от TRIAL BROTHERS и полевая кухня. Для волонтеров Вихарева это уже вторые велосоревнования на Шарташе. В середине мая в парке впервые прошел чемпионат и областное первенство в дисциплине «индивидуальная гонка на время». Активисты помогли с организацией, а также с голосованием за благоустройство одного из парков Екатеринбурга по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Вихарев, кстати, и сам участвовал в заезде. Ранее депутат с волонтерами установил в лесопарке на Шарташе экоскамейки, сделанные из переработанного пластика, и информационные стенды. Они объясняют гостям правила поведения в лесу. Все элементы благоустройства были изготовлены с участием волонтеров.