01 июня 2025

Волонтеры депутата Вихарева подготовили Шарташ для заезда сотен велосипедистов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры Алексея Вихарева (в центре) помогают в уборке Шарташа
Волонтеры Алексея Вихарева (в центре) помогают в уборке Шарташа Фото:

В Шарташском лесопарке состоялась IV Всероссийская массовая велосипедная гонка, трассы для которой подготовили волонтеры лидера фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева. Активисты провели уборку, а на самих соревнованиях занимались координацией — направляли участников, помогали в раздаче воды и перекусов. Всего в гонке приняли участие более 500 человек — от трех лет и старше.

«Мы снова убедились в том, что Шарташский лесопарк отлично подходит в качестве площадки для проведения велосипедных соревнований. Есть подготовленные трассы без колеи, вся необходимая спортивная инфраструктура, хорошее месторасположение», — сказал URA.RU президент Федерации велосипедного спорта Иван Кравченко. Старт соревнованиям он давал вместе с замминистра спорта области Андреем Зяблицевым.

Таких массовых гонок Шарташ еще не видел. Приурочили заезд ко Всемирному дню велосипедиста (ежегодно отмечается 3 июня), среди участников — спортсмены из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска.

Было четыре дисциплины — «Беговелы» (для участников в возрасте от трех до пяти лет), «Мини-гонка» (от пяти до восьми лет), «Шоссейные гонки» (подростки и взрослые), «Маунтинбайк» (для самых продвинутых — с элементами кросс-кантри по лесной местности). Победители получили медали, дипломы и мерч. Все участники — памятные призы. Для зрителей была организована развлекательная программа с экстрим-шоу велосипедистов от TRIAL BROTHERS и полевая кухня.

Для волонтеров Вихарева это уже вторые велосоревнования на Шарташе. В середине мая в парке впервые прошел чемпионат и областное первенство в дисциплине «индивидуальная гонка на время». Активисты помогли с организацией, а также с голосованием за благоустройство одного из парков Екатеринбурга по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Вихарев, кстати, и сам участвовал в заезде.

Ранее депутат с волонтерами установил в лесопарке на Шарташе экоскамейки, сделанные из переработанного пластика, и информационные стенды. Они объясняют гостям правила поведения в лесу. Все элементы благоустройства были изготовлены с участием волонтеров.

Волонтеры Алексея Вихарева
Волонтеры Алексея Вихарева
Фото:
Иван Кравченко и Андрей Зяблицев
Иван Кравченко и Андрей Зяблицев
Фото:
В гонке приняли участие более 500 человек
В гонке приняли участие более 500 человек
Фото:
«Беговелы»
«Беговелы»
Фото:
«Мини-гонка»
«Мини-гонка»
Фото:
«Шоссейные гонки»
«Шоссейные гонки»
Фото:
Трасса для самых продвинутых шла через лесную местность
Трасса для самых продвинутых шла через лесную местность
Фото:
Экстрим-шоу TRIAL BROTHERS
Экстрим-шоу TRIAL BROTHERS
Фото:

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В Шарташском лесопарке состоялась IV Всероссийская массовая велосипедная гонка, трассы для которой подготовили волонтеры лидера фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева. Активисты провели уборку, а на самих соревнованиях занимались координацией — направляли участников, помогали в раздаче воды и перекусов. Всего в гонке приняли участие более 500 человек — от трех лет и старше. «Мы снова убедились в том, что Шарташский лесопарк отлично подходит в качестве площадки для проведения велосипедных соревнований. Есть подготовленные трассы без колеи, вся необходимая спортивная инфраструктура, хорошее месторасположение», — сказал URA.RU президент Федерации велосипедного спорта Иван Кравченко. Старт соревнованиям он давал вместе с замминистра спорта области Андреем Зяблицевым. Таких массовых гонок Шарташ еще не видел. Приурочили заезд ко Всемирному дню велосипедиста (ежегодно отмечается 3 июня), среди участников — спортсмены из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска. Было четыре дисциплины — «Беговелы» (для участников в возрасте от трех до пяти лет), «Мини-гонка» (от пяти до восьми лет), «Шоссейные гонки» (подростки и взрослые), «Маунтинбайк» (для самых продвинутых — с элементами кросс-кантри по лесной местности). Победители получили медали, дипломы и мерч. Все участники — памятные призы. Для зрителей была организована развлекательная программа с экстрим-шоу велосипедистов от TRIAL BROTHERS и полевая кухня. Для волонтеров Вихарева это уже вторые велосоревнования на Шарташе. В середине мая в парке впервые прошел чемпионат и областное первенство в дисциплине «индивидуальная гонка на время». Активисты помогли с организацией, а также с голосованием за благоустройство одного из парков Екатеринбурга по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Вихарев, кстати, и сам участвовал в заезде. Ранее депутат с волонтерами установил в лесопарке на Шарташе экоскамейки, сделанные из переработанного пластика, и информационные стенды. Они объясняют гостям правила поведения в лесу. Все элементы благоустройства были изготовлены с участием волонтеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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