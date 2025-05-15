15 мая 2025

Депутат Вихарев включился в борьбу Екатеринбурга за федеральные деньги: фото с необычной акции

Депутат Вихарев принял участие в свердловском чемпионате по велосипедному спорту
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Вихарев посоревновался в индивидуальных гонках
Алексей Вихарев посоревновался в индивидуальных гонках Фото:

Волонтерский центр лидера фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева подключился к информированию екатеринбуржцев и помощи им в голосовании за выбор парка для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Произошло это прямо на чемпионате и первенстве области по велосипедному спорту в Шарташском лесопарке.

«Городские парки — это не только любимое место для отдыха, но и отличная площадка для спорта. Мы убедились в этом на соревнованиях в Шарташском лесопарке. Попробовал свои силы в индивидуальной гонке. Трудились и мои волонтеры: привлекали горожан к голосованию за парки. Нам снова нужно выбрать парк, сквер или набережную. Очень важно поучаствовать всем! Чем больше голосов, тем больше шансов получить федеральное финансирование», — рассказал Вихарев в своем telegram-канале.

В 2023 году он с волонтерами помог победить летнему парку «Уралмаш», который должны открыть в ноябре 2025 года. В 2024 году победил парк 50-летия ВЛКСМ. Его реконструкция начнется в ближайшее время.

Голосование в этом году завершится 12 июня. Участие в нем приняли уже больше 180 тысяч человек. Чтобы город не остался без финансовой поддержки из Москвы, нужно набрать более 300 тысяч голосов. Сделать свой выбор екатеринбуржцы могут по ссылке

Соревнования в дисциплине «индивидуальная гонка на время» раньше проходили в Первоуральске. Велосипедисты соревновались на автомобильных трассах. Но такой формат был отменен в целях безопасности. На Шарташе первенство прошло впервые. В нем приняли участие две сотни спортсменов, включая самого Вихарева.

«Первый опыт оказался удачным. Получили много положительных отзывов от участников. Для проведения велосоревнований в парке есть хорошие асфальтированные дорожки, большие расстояния для пробега, места для тренировок. Надеемся, что велогонки будут проводиться в нашем парке на регулярной основе», — отметила директор лесопарка Наталья Салмина.

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Волонтерский центр лидера фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева подключился к информированию екатеринбуржцев и помощи им в голосовании за выбор парка для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Произошло это прямо на чемпионате и первенстве области по велосипедному спорту в Шарташском лесопарке. «Городские парки — это не только любимое место для отдыха, но и отличная площадка для спорта. Мы убедились в этом на соревнованиях в Шарташском лесопарке. Попробовал свои силы в индивидуальной гонке. Трудились и мои волонтеры: привлекали горожан к голосованию за парки. Нам снова нужно выбрать парк, сквер или набережную. Очень важно поучаствовать всем! Чем больше голосов, тем больше шансов получить федеральное финансирование», — рассказал Вихарев в своем telegram-канале. В 2023 году он с волонтерами помог победить летнему парку «Уралмаш», который должны открыть в ноябре 2025 года. В 2024 году победил парк 50-летия ВЛКСМ. Его реконструкция начнется в ближайшее время. Голосование в этом году завершится 12 июня. Участие в нем приняли уже больше 180 тысяч человек. Чтобы город не остался без финансовой поддержки из Москвы, нужно набрать более 300 тысяч голосов. Сделать свой выбор екатеринбуржцы могут по ссылке.  Соревнования в дисциплине «индивидуальная гонка на время» раньше проходили в Первоуральске. Велосипедисты соревновались на автомобильных трассах. Но такой формат был отменен в целях безопасности. На Шарташе первенство прошло впервые. В нем приняли участие две сотни спортсменов, включая самого Вихарева. «Первый опыт оказался удачным. Получили много положительных отзывов от участников. Для проведения велосоревнований в парке есть хорошие асфальтированные дорожки, большие расстояния для пробега, места для тренировок. Надеемся, что велогонки будут проводиться в нашем парке на регулярной основе», — отметила директор лесопарка Наталья Салмина.
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