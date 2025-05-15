Депутат Вихарев включился в борьбу Екатеринбурга за федеральные деньги: фото с необычной акции

Волонтерский центр лидера фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексея Вихарева подключился к информированию екатеринбуржцев и помощи им в голосовании за выбор парка для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Произошло это прямо на чемпионате и первенстве области по велосипедному спорту в Шарташском лесопарке.
«Городские парки — это не только любимое место для отдыха, но и отличная площадка для спорта. Мы убедились в этом на соревнованиях в Шарташском лесопарке. Попробовал свои силы в индивидуальной гонке. Трудились и мои волонтеры: привлекали горожан к голосованию за парки. Нам снова нужно выбрать парк, сквер или набережную. Очень важно поучаствовать всем! Чем больше голосов, тем больше шансов получить федеральное финансирование», — рассказал Вихарев в своем telegram-канале.
В 2023 году он с волонтерами помог победить летнему парку «Уралмаш», который должны открыть в ноябре 2025 года. В 2024 году победил парк 50-летия ВЛКСМ. Его реконструкция начнется в ближайшее время.
Голосование в этом году завершится 12 июня. Участие в нем приняли уже больше 180 тысяч человек. Чтобы город не остался без финансовой поддержки из Москвы, нужно набрать более 300 тысяч голосов. Сделать свой выбор екатеринбуржцы могут по ссылке.
Соревнования в дисциплине «индивидуальная гонка на время» раньше проходили в Первоуральске. Велосипедисты соревновались на автомобильных трассах. Но такой формат был отменен в целях безопасности. На Шарташе первенство прошло впервые. В нем приняли участие две сотни спортсменов, включая самого Вихарева.
«Первый опыт оказался удачным. Получили много положительных отзывов от участников. Для проведения велосоревнований в парке есть хорошие асфальтированные дорожки, большие расстояния для пробега, места для тренировок. Надеемся, что велогонки будут проводиться в нашем парке на регулярной основе», — отметила директор лесопарка Наталья Салмина.
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