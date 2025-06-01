01 июня 2025

18-летняя свердловчанка попала под поезд

На железнодорожном перегоне Ирбит-Лопатково поезд сбил 18-летнюю девушку
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка скончалась на месте (архивное фото) Фото:

На железнодорожном перегоне между станциями Ирбит-Лопатково Свердловской железной дороги поезд смертельно травмировал 18-летнюю девушку, которая находилась вблизи железнодорожного моста через реку Ница в городе Ирбите. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась до прибытия медицинских работников. Личность погибшей установлена — это девушка 2007 года рождения. Инцидент произошел 31 мая.

«В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ („Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека“). Следственные органы проводят комплекс необходимых мероприятий: допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в посте официального telegram-канала регионального следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России.

Следственные органы и представители железнодорожной отрасли вновь напоминают гражданам о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железнодорожных путях. Основными причинами подобных трагедий остаются незнание и нарушение правил, а также игнорирование переходных мостов и тоннелей, использование гаджетов при пересечении путей и беспечность.

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На железнодорожном перегоне между станциями Ирбит-Лопатково Свердловской железной дороги поезд смертельно травмировал 18-летнюю девушку, которая находилась вблизи железнодорожного моста через реку Ница в городе Ирбите. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась до прибытия медицинских работников. Личность погибшей установлена — это девушка 2007 года рождения. Инцидент произошел 31 мая. «В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ („Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека“). Следственные органы проводят комплекс необходимых мероприятий: допрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в посте официального telegram-канала регионального следственного отдела на транспорте Центрального МСУТ СК России. Следственные органы и представители железнодорожной отрасли вновь напоминают гражданам о необходимости строго соблюдать правила безопасности на железнодорожных путях. Основными причинами подобных трагедий остаются незнание и нарушение правил, а также игнорирование переходных мостов и тоннелей, использование гаджетов при пересечении путей и беспечность.
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