Экс-главы организаций для ветеранов войны задержаны за мошенничество на миллиард

Бывшие руководители общественных организаций «Инвалиды войны» и «Ветеран-Русь» арестованы по подозрению в мошенничестве на один миллиард рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Задержаны бывший руководитель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — „Инвалиды войны“ Андрей Чепурной, а также генеральный директор автономной некоммерческой организации „Центр медицинской и социальной реабилитации ветеранов войн „Ветеран-Русь“ Валерий Белялов“, — говорится в официальном telegram-канале МВД России. В марте 2017 года Чепурной и Белялов обманным путем получили право собственности на 48 объектов недвижимости, включая комплекс Центра медицинской и социальной реабилитации „Русь“.
В мае 2023 года суд признал договор передачи имущества незаконным. Несмотря на это, недвижимость до сих пор находится у автономной некоммерческой организации «Ветеран-Русь». Следственный департамент МВД сообщил о планах обратиться в суд с ходатайством об аресте имущества санатория. В рамках расследования проводятся обыски в домах подозреваемых, изымаются документы и предметы, которые могут иметь значение для дела. Оба фигуранта — Чепурной и Белялов — заключены под стражу. Расследование находится под контролем МВД России и Генеральной прокуратуры.
Известно, что Андрей Чепурной ранее уже был осужден за растрату средств в 2019 году. Сейчас следственные органы продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела и возможных соучастников.
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