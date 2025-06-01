01 июня 2025

Губернатор Махонин дал больше полномочий пермскому министерству тербезопасности из-за угрозы атак БПЛА

Пермское минтербезопасности будет предупреждать об угрозе атак беспилоиников
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Минтербезопасности будет получать и передавать сведения о возможных атаках БПЛА
Минтербезопасности будет получать и передавать сведения о возможных атаках БПЛА Фото:

Губернатор Пермского края расширил полномочия министерства территориальной безопасности. Теперь оно будет получать и передавать сведения об угрозе атак беспилотников (БПЛА) на территории Прикамья. Также ведомство уполномочено «координировать деятельность» по информированию о таких нападениях. Изменения, которые регламентируют работу минтербезопасности края, отражены в документе, подписанным Махониным.

«Организует проведение мероприятий по получению и передаче сведений об угрозе нападения с использованием беспилотных воздушных судов, осуществляет координацию деятельности по информированию о таких нападениях на объекты и территорию Пермского края», — сказано в постановлении.

Также минтербезопасности Пермского края будет отвечать за организацию мероприятий по предупреждению ЧС, борьбу с ландшафтными природными пожарами. Оно же совместно с органами власти «участвует в реализации миграционной политики».

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Губернатор Пермского края расширил полномочия министерства территориальной безопасности. Теперь оно будет получать и передавать сведения об угрозе атак беспилотников (БПЛА) на территории Прикамья. Также ведомство уполномочено «координировать деятельность» по информированию о таких нападениях. Изменения, которые регламентируют работу минтербезопасности края, отражены в документе, подписанным Махониным. «Организует проведение мероприятий по получению и передаче сведений об угрозе нападения с использованием беспилотных воздушных судов, осуществляет координацию деятельности по информированию о таких нападениях на объекты и территорию Пермского края», — сказано в постановлении. Также минтербезопасности Пермского края будет отвечать за организацию мероприятий по предупреждению ЧС, борьбу с ландшафтными природными пожарами. Оно же совместно с органами власти «участвует в реализации миграционной политики».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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