Губернатор Пермского края расширил полномочия министерства территориальной безопасности. Теперь оно будет получать и передавать сведения об угрозе атак беспилотников (БПЛА) на территории Прикамья. Также ведомство уполномочено «координировать деятельность» по информированию о таких нападениях. Изменения, которые регламентируют работу минтербезопасности края, отражены в документе, подписанным Махониным.
«Организует проведение мероприятий по получению и передаче сведений об угрозе нападения с использованием беспилотных воздушных судов, осуществляет координацию деятельности по информированию о таких нападениях на объекты и территорию Пермского края», — сказано в постановлении.
Также минтербезопасности Пермского края будет отвечать за организацию мероприятий по предупреждению ЧС, борьбу с ландшафтными природными пожарами. Оно же совместно с органами власти «участвует в реализации миграционной политики».
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