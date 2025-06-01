Свердловчане ищут мужчину, который снимал пытки девушки в Карпинске

02 июня 2025 в 12:53 Размер текста - 17 +

Мужчина, предположительно, военный Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Карпинске издевались над девушкой, она покончила с собой Жители Карпинска (Свердловская область) ищут Виталия Герасимова, который якобы снимал на видео издевательства над 24-летней Анастасией Поляковой, найденной мертвой в водоеме. Об этом URA.RU рассказала знакомая погибшей. «Вероятно, его ищут и полицейские. Мне известно, что он служил у „вагнеров“ (ЧВК „Вагнер“ — прим. ред.) в зоне спецоперации на Украине. И, возможно, сейчас снова туда собирается. Но его и там найдут наши», — сказала собеседница агентства. По данным URA.RU, в карпинском суде мера пресечения Герасимову не избиралась. А вот Наталью Бродовикову, которая якобы избила девушку и помочилась на нее, отправили под домашний арест до 22 июля. Ей вменили статью о развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Мучения произошли дома у подруги Натальи, где Анастасия выпивала и якобы приставала к ребенку. Когда кадры, на которых женщина сидит на Поляковой, разлетелись по Сети, Анастасию нашли мертвой в реке. Следователи продолжают разбираться в случившемся. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Карпинска (Свердловская область) ищут Виталия Герасимова, который якобы снимал на видео издевательства над 24-летней Анастасией Поляковой, найденной мертвой в водоеме. Об этом URA.RU рассказала знакомая погибшей. «Вероятно, его ищут и полицейские. Мне известно, что он служил у „вагнеров“ (ЧВК „Вагнер“ — прим. ред.) в зоне спецоперации на Украине. И, возможно, сейчас снова туда собирается. Но его и там найдут наши», — сказала собеседница агентства. По данным URA.RU, в карпинском суде мера пресечения Герасимову не избиралась. А вот Наталью Бродовикову, которая якобы избила девушку и помочилась на нее, отправили под домашний арест до 22 июля. Ей вменили статью о развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Мучения произошли дома у подруги Натальи, где Анастасия выпивала и якобы приставала к ребенку. Когда кадры, на которых женщина сидит на Поляковой, разлетелись по Сети, Анастасию нашли мертвой в реке. Следователи продолжают разбираться в случившемся. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.