01 июня 2025

Свердловчане ищут мужчину, который снимал пытки девушки в Карпинске

© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
В Карпинске издевались над девушкой, она покончила с собой

Жители Карпинска (Свердловская область) ищут Виталия Герасимова, который якобы снимал на видео издевательства над 24-летней Анастасией Поляковой, найденной мертвой в водоеме. Об этом URA.RU рассказала знакомая погибшей.

«Вероятно, его ищут и полицейские. Мне известно, что он служил у „вагнеров“ (ЧВК „Вагнер“ — прим. ред.) в зоне спецоперации на Украине. И, возможно, сейчас снова туда собирается. Но его и там найдут наши», — сказала собеседница агентства.

По данным URA.RU, в карпинском суде мера пресечения Герасимову не избиралась. А вот Наталью Бродовикову, которая якобы избила девушку и помочилась на нее, отправили под домашний арест до 22 июля. Ей вменили статью о развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Мучения произошли дома у подруги Натальи, где Анастасия выпивала и якобы приставала к ребенку.

Когда кадры, на которых женщина сидит на Поляковой, разлетелись по Сети, Анастасию нашли мертвой в реке. Следователи продолжают разбираться в случившемся. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.

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Жители Карпинска (Свердловская область) ищут Виталия Герасимова, который якобы снимал на видео издевательства над 24-летней Анастасией Поляковой, найденной мертвой в водоеме. Об этом URA.RU рассказала знакомая погибшей. «Вероятно, его ищут и полицейские. Мне известно, что он служил у „вагнеров“ (ЧВК „Вагнер“ — прим. ред.) в зоне спецоперации на Украине. И, возможно, сейчас снова туда собирается. Но его и там найдут наши», — сказала собеседница агентства. По данным URA.RU, в карпинском суде мера пресечения Герасимову не избиралась. А вот Наталью Бродовикову, которая якобы избила девушку и помочилась на нее, отправили под домашний арест до 22 июля. Ей вменили статью о развратных действиях (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Мучения произошли дома у подруги Натальи, где Анастасия выпивала и якобы приставала к ребенку. Когда кадры, на которых женщина сидит на Поляковой, разлетелись по Сети, Анастасию нашли мертвой в реке. Следователи продолжают разбираться в случившемся. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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