Житель ХМАО пытался подкупить полицейского, когда попался с наркотиками

В Нижневартовске мужчина 1998 года рождения пойдет под суд за попытку подкупа полицейского. Он пытался дать силовику денег, чтобы избежать уголовной ответственности за наркотики, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.
«Находясь в служебном автомобиле органов внутренних дел, обвиняемый высказал просьбу о прекращении проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий и об отказе от направления его на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. После этого поместил в задний карман переднего пассажирского сиденья 100 тысяч рублей в качестве взятки», — сообщает пресс-служба ведомства.
Полицейские не купились, и теперь югорчанину грозит уголовная ответственность за попытку дать взятку. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.
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