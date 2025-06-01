01 июня 2025
31 мая 2025

Житель ХМАО пытался подкупить полицейского, когда попался с наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителю Нижневартовска грозит срок за попытку подкупа полицейского
Жителю Нижневартовска грозит срок за попытку подкупа полицейского Фото:

В Нижневартовске мужчина 1998 года рождения пойдет под суд за попытку подкупа полицейского. Он пытался дать силовику денег, чтобы избежать уголовной ответственности за наркотики, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.

«Находясь в служебном автомобиле органов внутренних дел, обвиняемый высказал просьбу о прекращении проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий и об отказе от направления его на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. После этого поместил в задний карман переднего пассажирского сиденья 100 тысяч рублей в качестве взятки», — сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские не купились, и теперь югорчанину грозит уголовная ответственность за попытку дать взятку. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.

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В Нижневартовске мужчина 1998 года рождения пойдет под суд за попытку подкупа полицейского. Он пытался дать силовику денег, чтобы избежать уголовной ответственности за наркотики, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО. «Находясь в служебном автомобиле органов внутренних дел, обвиняемый высказал просьбу о прекращении проведения в отношении него оперативно-розыскных мероприятий и об отказе от направления его на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. После этого поместил в задний карман переднего пассажирского сиденья 100 тысяч рублей в качестве взятки», — сообщает пресс-служба ведомства. Полицейские не купились, и теперь югорчанину грозит уголовная ответственность за попытку дать взятку. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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